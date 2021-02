Por segundo día, el dólar se vende en más de 21 pesos en ventanillas

Por segundo día consecutivo, el dólar se vende en más de 21 pesos en ventanillas bancarias, lo que no se veía desde principios de noviembre pasado.

CitiBanamex abrió ofreciendo la divisa en 21.11 pesos este martes, una disminución de siete centavos con relación al lunes. Banorte intercambia el dólar en 21 unidades, Scotiabank en 21.60 y BanRegio en 21.70 pesos.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio se ubica esta mañana en 20.65 pesos por dólar, después de cerrar ayer en 20.73 unidades, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

El dólar se mantiene fuerte en un entorno donde los rendimientos de bonos gubernamentales extienden alzas y suben los precios internacionales de las materias primas, explicaron analistas de Banorte.

En un reporte publicado esta mañana, señalan que en México la atención de los inversionistas estará enfocada en el proceso de discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual será presentada este martes en el pleno de la Cámara de Diputados.

En Estados Unidos estarán atentos al testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Comité de Banca del Senado, cuya comparecencia inicia a las 09:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

En Banorte esperan que Powell reafirme que el banco central no retirará el estímulo monetario pronto, aunque también creen que responderá varias preguntas sobre la inflación, cuyo eventual repunte preocupa a los participantes del mercado.

Con respecto a las vacunas contra el Covid-19, estudios adicionales apuntan a que están teniendo resultados más favorables de lo esperado para detener la transmisión del virus. En particular, la fabricada por AstraZeneca parece ser también efectiva contra otras variantes del virus.

Los petroprecios inician la jornada de manera positiva ante la mayor expectativa de balances estrechos en los siguientes meses conforme la demanda de crudo se recupera bajo un contexto de inventarios reducidos y recortes de producción aún presentes, explicaron en Banorte.

El petróleo estadounidense, conocido como WTI y principal referencia de la mezcla mexicana, sube 0.4% o 24 centavos de dólar y cotiza este martes en 61.94 unidades, su mayor nivel desde enero del año pasado.

El crudo del Mar del Norte, referencia en Europa y conocido como Brent, se eleva 0.4% o 29 centavos a 65.53 unidades, muestran cifras de la agencia Bloomberg.

Este lunes, la mezcla mexicana de petróleo se vendió en más de 60 dólares por primera vez en año y medio, desde el 26 de septiembre de 2019, cuando no se confirmaba ningún caso de Covid-19 en el mundo.