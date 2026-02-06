Por Súper Bowl, compran más aguacate

Ciudad de México.- El aumento del consumo de totopos con guacamole, entre otras preparaciones de aguacate durante el partido del Súper Bowl, el 8 de febrero, incrementó en 15% los envíos de esta fruta en el mes de enero, de acuerdo con productores de aguacate.

En la edición LX del final de temporada de la NFL los exportadores de aguacate enviaron 127 mil toneladas del 5 de enero hasta el 31 de enero de este año, cantidad que significó 11% más respecto al año anterior, ya que en 2025 se exportaron 114 mil toneladas, dijo la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam).

Una semana antes del partido final entre Seattle Seahawks y New England Patriots, es decir, en la cuarta semana de enero, los exportadores enviaron 35 mil 264 toneladas de aguacate, de acuerdo con dicha organización.

La cifra representa un récord histórico y es resultado del envío de dicho alimento desde los estados de Michoacán y Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Apeam el 88% del aguacate que se exportó fue de Michoacán y el 12% restante fueron envíos de Jalisco.

Sobre todo, de los municipios como Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro, así como Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.