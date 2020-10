Posible, reforma fiscal que deje recursos por 1.5% del PIB: Levy

Santiago Levy Algazi, exsubsecretario de Egresos de Hacienda y exdirector del IMSS, aseguró que, aún con pandemia, es posible hacer una reforma fiscal que deje recursos por 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) sin una tasa general del IVA, para fortalecer el sistema de salud.

"Propongo eliminar las exenciones del IVA en los insumos intermedios, en los que alimentos y medicinas seguirían sin pagar IVA", planteó.

Al participar en una mesa de análisis en el marco del treceavo Diálogo Nacional por un México Social organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el exfuncionario aseguró que con ello se puede igualar el servicio de salud pública con el proporcionado a los trabajadores del sector privado.

"Los cálculos que yo he hecho es que para que el nivel del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) sea igual al del IMSS y que todo se pague de la tributación general, eso cuesta 1.5% del PIB", señaló.

Al presentar su proyecto "Una Prosperidad Compartida: Propuestas para Crecer y Transformar la Seguridad Social en México", consideró que en el marco de la situación que estamos viviendo con la pandemia de Covid-19 es posible una reforma fiscal.

Además, estableció que si el país quiere pasar de una construcción analítica a un primer paso de un proceso, se puede legislar y construir para un mejor sistema de salud.

Levy detalló el origen de los recursos que representaría el costo fiscal de la reforma, que provendrían de una mezcla del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del IVA.

Sin embargo, aclaró que se debe tener cuidado con el IVA porque en México se aplican tres tasas en el sistema tributario vigente.

"La tasa general del 16% es para casi todos los bienes, hay otra para ciertos bienes que no paga el consumidor final y luego hay un conjunto de bienes que al que usa los insumos tampoco paga", explicó.

Su propuesta es eliminar las exenciones de IVA en los insumos intermedios. Quienes compren alimentos y medicinas seguirían sin pagar dicho gravamen, pero los productores de alimentos y medicinas sí pagarían IVA en sus compras de insumos intermedios, precisó.

Usó como ejemplo a Bimbo, que adquiriría harina para hacer pan: la empresa pagaría IVA al comprar la harina, pero los consumidores que compren el pan en la tienda pagarían cero impuesto.

"La suma del ISR más esa parte de IVA que no es al consumidor final, sino a los insumos intermedios, da aproximadamente 1.5% del PIB", puntualizó.