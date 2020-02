Posponen visita de operadores chinos al Tianguis Turístico de Yucatán por coronavirus

En medio de la crisis Internacional por el Coronavirus 2019, la Secretaría de Turismo pospuso la invitación a 50 operadores chinos que asistirían al Tianguis Turístico en Yucatán, a inaugurarse el 22 de marzo.

El titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco, dio a conocer que la crisis internacional por el Coronavirus 2019 coincidió con el cierre de dos pistas en el aeropuerto de Tijuana por lo que no podrán aterrizar los operadores.

"El destino nos ayudó porque la pista de Tijuana está en mantenimiento mayor y el vuelo afectado, entonces convenimos que se suspendiera hasta que estuviera terminada la pista. Cuando Aeroméxico refuerza la ruta de Barcelona a México para competir con Emiratos, retiró el vuelo de Shanghái. Por parte del vuelo que volaba vía Vancouver Canadá, resulta que tuvieron problemas de visado canadiense y ahí tuvieron un problema ajeno a nosotros y el vuelo lo suspendieron. Por lo pronto en estos meses no hay conexión directa con China a través de líneas aéreas", explicó.

Los operadores habían sido invitados por el gobierno mexicano a un recorrido de familiarización en Yucatán y posteriormente en el resto del país. Se acordó posponer la invitación para el segundo semestre del año, luego de la crisis por el Coronavirus y por el cierre de los aeropuertos.

"Estamos en contacto con ellos para que en un futuro, en la segunda mitad del año, podamos reanudar los viajes de familiarización dependiendo como viene evolucionando este problema (del Coronavirus). A partir de ese momento, me sujetaré a lo que indique la Secretaría de Salud", dijo.

"Iban a venir para hacer una serie de viajes de familiarización porque así lo acordamos en Beijing. Ellos mismos decidieron que había que aguantar, nosotros también les solicitamos que lo pospusiéramos para que se terminara el mantenimiento preventivo de la pista en Tijuana. Salieron bien las fechas porque no sabíamos de este otro problema".

Queda pendiente el caso de un expositor también proveniente de China, que había comprado su espacio en el 46 Tianguis Turístico que se celebrará en la ciudad de Mérida; con respecto a este, Torruco dio a conocer que se están esperando las indicaciones de la Secretaría de Salud para determinar el tratamiento del caso.

En este tema, aseguró que hasta el momento se ha mantenido el contacto con los compradores del tianguis turístico, quienes no han demostrado inquietudes puesto que se tiene la impresión de que México está seguro; pidió "no llamemos a las fuerzas negativas".

En el caso de los cruceros que están atracados en costas mexicanas, dijo que al ser una zona federal marítimo terrestre, quienes deben tomar la determinación son las autoridades de los estados junto con la Secretaría de Salud federal con respecto a si se permite o no que bajen los pasajeros en México.

En Cozumel, Quintana Roo, donde permanece atracado un crucero en el que viaja a bordo una persona infectada con influenza, se le pidió a la administración del crucero que no se permita el desembarque de la persona que está enferma.

"El barco ese no atracó, hay mal tiempo. No se permitió a la persona, no se bajó nadie. No podemos prever que va a pasar y cuál va a ser el comentario de la autoridad vinculada a salud. No se ha bajado nadie de ese crucero pero sí se hizo la solicitud que la persona que tiene influenza no se le permita bajar y que las autoridades de México y a nivel internacional vean el caso especial".