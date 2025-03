Dólar supera los 21 pesos tras anuncio de aranceles

La divisa mexicana se disparó hasta 21.20 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.81% o 17 centavos por arriba del cierre del viernes pasado.

Lo anterior, luego que Donald Trump confirmara que mañana martes se anunciara la entrada en vigor de los aranceles contra México y Canadá.

Por su parte, la divisa mexicana se cotiza alrededor de 20.72 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.91% o 19 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El mercado esperaba el aplazamiento de la entrada en vigor del arancel o que su aplicación no será general, sino a productos específicos.

El domingo, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en entrevista que México y Canadá han trabajado duro para frenar los flujos de fentanilo, pero el problema no está resuelto.

Lutnick agregó que habrá aranceles el martes, pero dejará los detalles a Donald Trump. Por su parte, el domingo por la noche la Casa Blanca emitió dos órdenes ejecutivas en donde se excluyen del arancel productos de bajo valor, lo que enviaba la señal de que probablemente se anunciarán los aranceles, pero no serán generalizados. La exención es sobre importaciones con un valor de hasta 800 dólares.