Preocupa a Coparmex reformas a ley fiscal; ven riesgo de despojo

El sector patronal advirtió que preocupan las reformas a la ley que discutirán en "fast-track" por el Senado en los próximos días, para combatir la defraudación y la evasión fiscal porque, por cuestiones puramente operativas podrían confundirse a empresas que operan legalmente, y que, con los nuevos cambios, sin juicio alguno quedarían despojados de sus propiedades.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, explicó que "preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias" y sin análisis se apruebe una legislación punitiva.

Dijo que si bien es necesario legislar por terminar con la evasión y elusión fiscal que es de alrededor de 350 mil millones de pesos en facturas falsas, la ley fiscal no puede votarse sin análisis "extenso y consensuado" con el sector productivo.

"Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre. En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Sin embargo, estas reformas tan importantes no pueden ser aprobadas en 'fast-track', como se tiene contemplado".

Explicó que el problema es que por la forma en que se da de alta o baja en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se podrían confundir empresas que realizan operaciones legales, es decir por "cuestiones puramente operativas".

Añadió que el tema es muy grave porque podría haber contribuyentes que sin un juicio, se les prive de la libertad y sean sentenciados penalmente, ello porque el delito de delincuencia organizada no tiene derecho a fianza y con la Ley Federal de Extensión de Dominio, "se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática".