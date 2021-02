Preocupa política energética por hacer menos rentables a hoteles

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, expresó su preocupación por la política energética en México y el reciente encarecimiento del gas derivado de las restricciones en Texas, lo que resta rentabilidad a los hoteles del país. Al finalizar una conferencia de prensa virtual este viernes, medios de comunicación le preguntaron cómo los recientes apagones y el encarecimiento del gas estaban impactando a la llamada industria sin chimeneas.

Arsuaga respondió que, más allá de los apagones, los hoteles están siendo afectados por el encarecimiento de los combustibles debido a la política energética en México. Explicó que los renglones más importantes en el estado de resultados de los hoteles son el agua, la luz, el combustible y la nómina. El encarecimiento de los energéticos hace menos rentables a los hoteles de lo que están siendo en la actualidad por la pandemia, señaló el también director de Grupo Presidente.

Dijo que hay muchas empresas que habían realizado tiempo atrás estudios para contratar energías limpias, pero que no cuentan con este beneficio por la política actual, debido a que las tarifas de porteo para energías renovables y cogeneración son 700% más caras en la actualidad. Agregó que, derivado de las recientes restricciones, el precio del gas es mucho más caro, al igual que el de las energías limpias, mismas que se rigen por las cotizaciones en Texas, pues ahí se genera 40% de la energía de México.

Arsuaga explicó que las tarifas turísticas siguen cayendo este año y el volumen de ocupación se mantiene bajo, por lo que "probablemente febrero será el peor mes de toda la pandemia... Semana Santa y Semana de Pascua tampoco vienen bien". Por su parte, el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, dijo que el mercado mantiene una demanda muy débil y se han retrasado las reservaciones debido a la incertidumbre, lo que ha presionado a las tarifas a la baja.

Por más que una empresa quiera adoptar una estrategia de no bajar tarifas, el mercado encontrará en el sector turístico un mejor precio debido a la alta competencia, explicó Madrid durante la presentación de los avances de la edición número 32 del documento "Panorama de la Actividad Turística en México". A 11 meses de no recibir respuesta a una carta de peticiones enviada al Congreso para que fueran aplazadas las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, Arsuaga dijo que el CNET planea hacer llegar un nuevo oficio de peticiones a los legisladores en las siguientes semanas.

El CNET y el Cicotur anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico disminuyó 27.8% durante 2020, siendo la peor caída en la historia del sector. Sin embargo, el resultado sería menos negativo comparado con el desplome de 46% que se proyectaba hace unos meses. Estiman que, de los 8.5 puntos que se redujo el PIB nacional durante el año pasado, 2.4 puntos se explican por la reducción de la actividad turística, es decir, casi 30%. También prevén que, derivado de la caída turística, la recaudación fiscal federal disminuirá cerca de 39 mil millones de pesos en ISR y 21 mil millones en IVA. En cuanto a la recaudación fiscal a nivel estatal, calculan una disminución de alrededor de 3 mil millones de pesos en impuesto sobre hospedaje.