Presenta fallas página de Best Buy en plena venta de liquidación

La página de Best Buy presenta problemas para ingresar justo en medio de su venta de liquidación tras anunciar su salida de México.

La salida de Best Buy de México y el anuncio sobre su venta de liquidación, causó gran furor desde la madrugada de este jueves tras arrancar su venta especial de liquidación, misma en la que contempló descuentos de hasta 60% en varios productos.

Por lo anterior, varios compradores hicieron esfuerzos por adquirir algo en las rebajas. En específico, un Nintendo Switch, que se ofrecía en mucho menos que su precio original.

La empresa Best Buy no se ha pronunciado sobre la falla que presenta su página.