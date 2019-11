Presenta PRI iniciativa para regular apps como Airbnb

Ante los conflictos del sector turístico contra las aplicaciones internacionales de hospedaje de particulares y que "vivales inmobiliarios" han aprovechado vacíos en la legislación para construir edificios y ofrecerlos en renta a través de empresas como Airbnb, Blablacar y Home Away, entre otras, el PRI plantea una iniciativa para una Ley de Turismo en la capital.

El diputado local del tricolor Miguel Ángel Salazar Martínez, autor de la propuesta, sostiene que su iniciativa no sólo pretende solucionar este conflicto entre hoteleros y las empresas de hospedaje, sino acabar con la desigual e ilegal práctica del cártel inmobiliario.

Destaca que esta iniciativa la presentó desde el 12 de septiembre pasado ante la Comisión Permanente del Congreso local, "pero lejos de discutirla, se decidió turnarla a comisiones, donde desconocen de su existencia e incluso hablan de preparar una iniciativa, cuando ya existe la mía", comenta.

Insistió que su aprobación acabaría con la desigual batalla de las inmobiliarias con el sector hotelero, pues el artículo 60 quáter, establece: "No podrán comercializarse estancias turísticas en viviendas que no hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística ante la secretaría".

Cabe precisar que la iniciativa de Salazar Martínez consta de 79 artículos, donde las 16 alcaldías estarían obligadas a instrumentar un reglamento turístico, no sólo para vigilar la debida aplicación del reglamento, sino para promocionar su territorio y, sobre todo, para que los particulares cumplan con la ley.

El priista explica que empresas como Airbnb nacen como una buena idea de compartir, conocer gente y generar un ingreso extra. Ante este panorama, el legislador reitera que por ello es necesario desarrollar los requisitos, las condiciones, los límites y el contenido de la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas en la capital.