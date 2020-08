Presentan nueva plataforma VisitMéxico

La nueva plataforma VisitMéxico fue presentada este martes, la cual no volverá a ser "hackeada" y ya cuenta con todos los dominios, aseguró Marcos Achar, presidente de Braintivity, la empresa administradora del portal.

Sin embargo, hasta las 14:30 horas, el sitio visitmexico.com seguía sin estar disponible, a pesar de la cuenta regresiva que los propios administradores pusieron.

"Con la tecnología que tenemos con Akamai, estamos seguros de que no vamos a volver a tener ningún problema de 'hackeos'", dijo Achar, luego de asegurar que ya se recuperaron todos los dominios del portal.

Hace un mes, Braintivity denunció que el portal VisitMéxico fue "hackeado" por su entonces proveedor de tecnología Tecnocen.com, el cual se quejó por una falta de pago.

Días después, se detectaron inconsistencias en la información del sitio y en la traducción al idioma inglés, lo que llevó a la Secretaría de Turismo (Sectur) a levantar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por daños a la imagen turística del país.

El lanzamiento del portal fue presidido por Miguel Torruco, titular de la Sectur, quien aseguró que "VisitMéxico será un antes y un después en la labor de promoción turística. Damos un paso firme en la estrategia digital para hacer más con menos, pero con una visión global".

Tras destacar que el nuevo portal no representa ningún costo para el erario federal, comentó que VisitMéxico ahora dispone de herramientas de tecnología e infraestructura, como el Big Data y la Inteligencia Artificial.

Torruco explicó que 80% de las micro y pequeñas empresas turísticas no tienen acceso digital, lo que les impide incrementar sus ingresos y obtener una mayor rentabilidad.

Ante esto, dijo que la dependencia a su cargo busca digitalizar y democratizar al sector turístico, para que tour operadores, agencias de viajes, restaurantes, hoteles, guías de turistas, artesanos y otros prestadores de servicios de la cadena de valor se beneficien de VisitMéxico.

Sostuvo que, en los próximos años, 90% de los viajes internacionales se decidirá a través de un dispositivo móvil.