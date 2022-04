Presidente del BID acusa campaña política en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, acusó que hay una campaña política en su contra para impedir el avance de sus planes de llevar a la institución hacia el siglo 21.

Durante su discurso con motivo de la presentación del Reporte Macroeconómico del BID aprovechó para defenderse de las acusaciones que hicieron en su contra a través de un correo electrónico anónimo que lo señalan de sostener una relación íntima con una empleada, y también por el uso indebido de fondos.

"Vamos en curso al siglo 21, pero ahora una campaña política de los medios desencadenada por una carta que empezó al día siguiente de la asamblea de los gobernadores aprobaron en forma histórica para un aumento de capital en BID Invest, no permiten que avance", dijo casi al final de su discurso.

Esgrimió que se trata de "una campaña que quiere echar a perder nuestro proceso de lanzarlo no al siglo veinte sino al trece".

Afirmó que se le están haciendo una serie de acusaciones cuando su trabajo se ha centrado en el debido proceso, estado de derecho y la transparencia.

Denunció que a algunos de sus colegas se les ha negado el debido proceso, por unos cuantos a quiénes a la vez, de forma demostrada y supuestamente, presuntamente han violado el código de ética, con la carta anónima que convirtieron "en un arma".

El BID, apuntó, cuenta con mecanismos para poder lidiar con violaciones de ética que dijo apoyar plenamente, pero ninguno de esos procesos puede influenciar la opinión política o predicar el proceso.

"Confíen en mí", pidió ante las investigaciones que iniciaron los directores del Banco ante dichas acusaciones.

Mauricio Claver, dijo que le "encantaría presentar pruebas directas, no circunstanciales ni de oídos o anónimas, pruebas y evidencias directas".

Pero aseguró que va a respetar un proceso confidencial y las reglas del BID y el potencial de una "presunta investigación" de acuerdo con fuentes que han hablado con el banco en violación con las reglas del banco a las que no ha tenido acceso.

"Espero que me brinden la oportunidad de plantear mi caso y conducirme así con el ejemplo. He estado esperando mucho tiempo, y al hacer esto de manera directa voy a seguir conduciendo al banco al siglo 21", manifestó.

Al finalizar su defensa pública, agradeció al personal del BID a quienes les ratificó el compromiso que asumió desde la primera reunión: "Los voy a proteger, a cuidar las espaldas y seguiremos mejorando vidas".