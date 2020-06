Presión del SAT, inoportuna en entorno recesivo: IMEF

Si bien están a favor del combate a la evasión y defraudación fiscal, los ejecutivos de finanzas del país consideraron que las recientes acciones del fisco son inapropiadas ante una economía en recesión.

"La presión ha sido inoportuna dada la situación de caída dramática de la demanda; las empresas están muy presionadas", dijo el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García-Lascurain Valero.

En conferencia virtual, afirmó que la posición del instituto es en pro de la recaudación y combate a la evasión, pero también han visto que en la coyuntura hay una enorme presión sobre las empresas. "Hemos visto una presión sobre ellas para cumplir fiscalmente en una situación de falta de ventas o caída dramática de las mismas".

Explicó que las unidades productivas del sector privado están muy presionadas por el tema de la falta de liquidez, no sólo por la posibilidad de recibir transferencias o apoyos directos, sino también porque hacen falta las acciones contracíclicas que les den espacio para aligerar la carga.

Fórmula mágica. Sobre la estrategia de reapertura de la economía del gobierno, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas, admitió que no hay una fórmula mágica.

"Nadie sabe la fórmula mágica para el momento correcto de hacerlo. Hay países que aparentemente lo han hecho de la mejor manera y aun así están viviendo un rebrote", ponderó.

Hizo ver que existe mucha incertidumbre sobre la receta adecuada. Y en el caso de México, en la parte de comunicación es complicado porque hay un mensaje de apertura, y por el otro lado se hace con semáforo rojo.

"Más que reabrir en el momento adecuado, que se haga con los cuidados que se requieren", detalló.

Lo más importante, dijo Casillas, es apegarse a los protocolos para evitar otra ola de contagios.

Cambio de enfoque. Los ejecutivos de finanzas comentaron que los mercados financieros se adelantaron a descontar una recesión en febrero y en marzo, pese a que no se tenía ninguna evidencia del impacto económico del Covid-19.

Por los niveles que se observan en los mercados se anticipa a que se dará una recuperación, lo que dependerá de estímulos fiscales y monetarios instrumentados.

En los riesgos percibidos por los participantes de los mercados está la posibilidad de un rebrote.

El enfoque principal se está mudando poco a poco de la pandemia hacia los comicios presidenciales en Estados Unidos.