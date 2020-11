Presupuesto ignora necesidades reales y apoya programas opacos: Gustavo de Hoyos

El Congreso de la Unión aprobó un Presupuesto de Egresos para 2021 en el que se pierde la oportunidad de acelerar la recuperación, porque se concentra en programas sociales opacos que carecen de reglas en lugar de impulsar necesidades reales que impulsen el crecimiento, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

El problema, dijo, es que no se toman en cuenta necesidades reales del país, ni siquiera se destina gasto a la recuperación productiva ni se dan estímulos y se busca "asfixiar" las finanzas de los estados.

"Analizando la racionalidad del gasto, es alarmante que no destine un solo peso a la recuperación económica a estímulos para la creación de empleos o para la protección de las familias que se han quedado sin ingresos a consecuencia de la pandemia. Esto lo convierte en un presupuesto inercial e insensible", expuso.

Pudo tenerse una herramienta política económica en el presupuesto para enfrentar la crisis actual que se profundizó por la pandemia del Covid-19, pero "terminó como una maniobra financiera para cumplir los proyectos no rentables del Ejecutivo, cubrir las deficiencias en Pemex".

Además, argumentó Gustavo de Hoyos, tiene implicaciones políticas porque ignora las demandas de gobernadores, asfixia las finanzas estatales y debilita a los órganos autónomos, pero otorga recursos a programas que no cuentan con reglas de operación.

"El llamado desde Coparmex es a no darle la espalda a la gente y emprender acciones contundentes a favor de la recuperación económica y de la contención de la pandemia...Insistimos en que a nivel federal se requiere un golpe de timón y humildad para reconocer los errores y enmendar el camino", afirmó.

En estos momentos la inversión privada será en 2021 la única herramienta posible para salir adelante, generar empleos y crecimiento, pero para que realmente llegue el capital se requiere que el gobierno tenga diálogo con los empresarios, respete el Estado de Derecho, combate a la corrupción y que no se elimine la subcontratación.