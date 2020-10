Prevalece soborno trasnacional en México: Informe

Según el informe "Exportando Corrupción 2020" que analiza las investigaciones y sanciones de gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional, como el de Odebrecht, México se ubica entre los países que no han sancionado la corrupción transnacional entre 2016-2019, reportó la organización Transparencia Internacional.

Esto ocurre, según la organización internacional, tanto en casos de corporaciones globales que hacen negocios en México, como en el de empresas mexicanas que hacen negocios en el extranjero e incurren en prácticas ilegales, precisa la investigación.

"Exportando Corrupción 2020" fue elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana y advierte que México está obligado a investigar y sancionar la gran corrupción a nivel transnacional, bajo los supuestos de la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales y del propio Código Penal Federal que tipifica como delito esta forma de corrupción.

Los 47 países analizados en el informe "Exportando Corrupción 2020" hacen el 80% de las exportaciones mundiales y durante los años 2016 a 2019, estos países abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y concluyeron en 244 sanciones, de las cuales 125 fueron sanciones sustantivas.

"Sólo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho, además casi tres cuartas partes de los países (34 de los 47 países analizados) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos", refiere el documento.

De acuerdo con información pública disponible en fuentes oficiales, como la Fiscalía General de la República, México inició tres investigaciones en el periodo de reporte (2016-2019), las cuales no se han presentado ante el poder judicial y en consecuencia no se ha identificado la presunta responsabilidad o sancionado a los posibles responsables.

Tampoco se han recuperado los activos desviados o fruto de estos posibles ilícitos. Las cifras publicadas por las autoridades investigadoras de México contrastan con lo informado por otras autoridades investigadoras en el mundo.

"Entre 2016 y 2019, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero. Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron o sancionaron en México", advierte la investigación.

Resultado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países.

"La Administración Federal 2018-2024 ha hecho un compromiso público y existen reformas constitucionales y legales aprobadas en México en los últimos años, por ello es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada", precisa el informe.

Esto con respecto a dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a servidores públicos mexicanos, y los actos de corrupción que involucran a empresas mexicanas ocurridos en el extranjero.

Para combatir la corrupción transnacional desde México, existen marcos legales al que el país suscribió como La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Convención Anticohecho OCDE), así como el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos (TMEC) y el Acuerdo marco con la Unión Europea, donde indican que el cohecho es ilegal.

Por otra parte, desde 1999 la legislación mexicana identifica como delito, el cohecho en prácticas comerciales. La Convención Anticohecho de la OCDE es un instrumento multilateral que se enfoca en corrupción en transacciones internacionales.