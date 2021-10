Prevé SHCP siguientes olas de virus con menor impacto

El riesgo de una cuarta o quinta ola de contagios de Covid-19 no tendrá efectos tan adversos como para desviar la meta de crecimiento de este año y el siguiente, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). "Ante la probabilidad de una cuarta o quinta ola, su impacto va a ser todavía menor, porque la población mexicana va a estar vacunada y la movilidad se está incrementando, no se ha interrumpido; eso es lo que nos hace pensar que podemos alcanzar el [crecimiento económico de] 4.1% con la información que tenemos", dijo el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio González.

Al participar en la reunión con senadores para analizar el paquete fiscal 2021 aprobado por la Cámara de Diputados, destacó que la tercera ola de Covid prácticamente generó un impasse en el crecimiento entre los meses de junio y julio. Sin embargo, no fue suficientemente fuerte para desviar la trayectoria de un crecimiento de 6.3% que se tiene como meta de expansión para 2021, manifestó.

Ante senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, respondió a las inquietudes sobre el precio estimado para la mezcla mexicana de petróleo para 2022.



Donaciones y terrorismo fiscal

Por su parte, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que las reformas que se presentan en el paquete fiscal para topar las deducciones cumplen con el test de constitucionalidad. "No se viola ningún precepto constitucional al limitar las deducciones personales, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que son una concesión del legislador, no una obligación", puntualizó.

Al respecto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, señaló que siete personas de una familia hacían aportaciones a sus propias fundaciones. "Con estos límites que estamos poniendo se verían afectados, con datos de 2019 y de 2020, sólo siete personas que pertenecen a la misma familia, con deducciones de entre 170 y 340 millones de pesos por sólo deductivas", esgrimió.

Aseguró que las casi 10 mil donatarias autorizadas para tener beneficios fiscales no tendrán ningún impacto, ya que la reforma es para evitar más abusos de unos cuantos contribuyentes que deducen ese gasto.

Buenrostro negó que haya escasez de citas en el SAT para trámites y servicios, y que se ejerza terrorismo fiscal por el RFC obligatorio a jóvenes. "Hay un abuso del lenguaje; si a alguien le hacen un examen, nadie dice que hay terrorismo educativo, si reprueba y le hacen repetir año, no es persecución política, como tampoco que a la gente se le exija cumplir con sus obligaciones fiscales.