Prevén maquiladores endurecimiento de EU
CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que entraron en vigor los aranceles de entre 5% a 50% para mil 463 fracciones arancelarias, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) ofrecieron al gobierno mexicano dialogar y dijeron que estarán pendientes de las modificaciones que se realicen a dicha decisión.
En un comunicado dijo: "Estaremos atentos a las modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) y las Tarifas de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) impulsadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a quienes reiteramos nuestra disponibilidad para dar la visión del sector manufacturero de exportación con más de 60 años de experiencia".
Aunque el Index no se pronunció a fines de año sobre ese incremento arancelario, este martes afirmó que "la actualización y establecimiento de aranceles permitirá corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional".
Agregó que el país "debe aprovechar el mercado interno" a fin de contribuir a que haya equilibrio en el balance del comercio exterior, lo que debiera significar "una industrialización nacional sólida, diversificada y socialmente incluyente".
Prevén que EU endurezca su postura en revisión del T-MEC.
Expuso que se acerca el proceso de revisión del T-MEC, lo que podría significar un endurecimiento del discurso estadounidense en temas energéticos, migratorios y de seguridad.
