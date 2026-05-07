logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Prevén mayores precios del petróleo

Por El Universal

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén mayores precios del petróleo

CIUDAD DE MÉXICO,.- El conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz llevaron a Banamex a elevar sus estimados para el precio internacional del petróleo, al anticipar ahora un promedio de 88 dólares por barril para el Brent en 2026 y de 70 dólares para 2027, desde previsiones anteriores de 78 y 61 dólares, respectivamente.

En una nota en su reporte económico diario, el grupo financiero señaló que la interrupción parcial en los flujos marítimos de crudo ha resultado más persistente de lo previsto, lo que ha reducido la oferta disponible en el mercado internacional y elevado los riesgos inflacionarios globales.

Aunque el Estrecho de Ormuz no ha sido cerrado formalmente, las operaciones en la zona han disminuido de manera importante. Indicó que varios productores del Golfo, entre ellos Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, enfrentaron recortes en producción debido a limitaciones para exportar petróleo.

El banco estima que entre 8 y 12 millones de barriles diarios quedaron temporalmente fuera del mercado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Anticipó que los mayores precios internacionales del crudo tendrán efectos sobre política monetaria y finanzas públicas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.
    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.

    Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.

    SLP

    EFE

    La economista Jayati Ghosh destaca la cercanía geográfica y económica con EE.UU. como un desafío para México.

    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente
    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

    Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

    SLP

    El Universal

    El banco prevé costos fiscales de 32.6 mil mdp por estímulos en combustibles para contener inflación.

    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales
    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales

    Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales

    SLP

    EFE

    Peso mexicano se apreció 0.8% frente al dólar, cotizando en 17.24 unidades por billete verde

    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas
    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas

    Deuda global alcanza récord histórico: alerta Instituto de Finanzas

    SLP

    El Universal

    China y Estados Unidos lideran el aumento de deuda, mientras mercados emergentes enfrentan mayores déficits.