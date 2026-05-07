Prevén mayores precios del petróleo
CIUDAD DE MÉXICO,.- El conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz llevaron a Banamex a elevar sus estimados para el precio internacional del petróleo, al anticipar ahora un promedio de 88 dólares por barril para el Brent en 2026 y de 70 dólares para 2027, desde previsiones anteriores de 78 y 61 dólares, respectivamente.
En una nota en su reporte económico diario, el grupo financiero señaló que la interrupción parcial en los flujos marítimos de crudo ha resultado más persistente de lo previsto, lo que ha reducido la oferta disponible en el mercado internacional y elevado los riesgos inflacionarios globales.
Aunque el Estrecho de Ormuz no ha sido cerrado formalmente, las operaciones en la zona han disminuido de manera importante. Indicó que varios productores del Golfo, entre ellos Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, enfrentaron recortes en producción debido a limitaciones para exportar petróleo.
El banco estima que entre 8 y 12 millones de barriles diarios quedaron temporalmente fuera del mercado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Anticipó que los mayores precios internacionales del crudo tendrán efectos sobre política monetaria y finanzas públicas.
no te pierdas estas noticias
Jayati Ghosh advierte dependencia económica extrema de México con EE.UU.
EFE
La economista Jayati Ghosh destaca la cercanía geográfica y económica con EE.UU. como un desafío para México.
Banamex ajusta al alza precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente
El Universal
El banco prevé costos fiscales de 32.6 mil mdp por estímulos en combustibles para contener inflación.
Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.84% tras avances globales
EFE
Peso mexicano se apreció 0.8% frente al dólar, cotizando en 17.24 unidades por billete verde