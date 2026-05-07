Prevén mayores precios del petróleo

CIUDAD DE MÉXICO,.- El conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz llevaron a Banamex a elevar sus estimados para el precio internacional del petróleo, al anticipar ahora un promedio de 88 dólares por barril para el Brent en 2026 y de 70 dólares para 2027, desde previsiones anteriores de 78 y 61 dólares, respectivamente.

En una nota en su reporte económico diario, el grupo financiero señaló que la interrupción parcial en los flujos marítimos de crudo ha resultado más persistente de lo previsto, lo que ha reducido la oferta disponible en el mercado internacional y elevado los riesgos inflacionarios globales.

Aunque el Estrecho de Ormuz no ha sido cerrado formalmente, las operaciones en la zona han disminuido de manera importante. Indicó que varios productores del Golfo, entre ellos Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, enfrentaron recortes en producción debido a limitaciones para exportar petróleo.

El banco estima que entre 8 y 12 millones de barriles diarios quedaron temporalmente fuera del mercado.

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Anticipó que los mayores precios internacionales del crudo tendrán efectos sobre política monetaria y finanzas públicas.