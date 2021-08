Prevén pérdidas por falta de vuelos transatlánticos

Debido a que Estados Unidos, Canadá y Europa todavía mantienen ciertas restricciones para extranjeros que deseen ingresar por motivos no esenciales, las aerolíneas perderán varios millones de dólares este verano al no existir una fuerte demanda de viajes transatlánticos.

De acuerdo con la consultora en aviación OAG, durante julio y agosto de 2019 las aerolíneas ingresaron 7 mil 200 millones de dólares a sus arcas únicamente de viajes transatlánticos.

Sin embargo, este 2021 el panorama es diferente.

OAG calcula que las reservaciones para viajes transatlánticos se encuentran a la mitad de lo que solían estar antes de la pandemia. Las aerolíneas europeas dependían mucho de los vuelos entre Estados Unidos y Europa.

Por lo tanto, OAG calcula que este verano las aerolíneas que tendrán mayores pérdidas por la falta de viajes transatlánticos son Delta, con 447.6 millones de dólares menos; United Airlines, con 387.2 millones; British Airways, con 344.8 millones; Lufthansa, con 316 millones; American Airlines, con 296.5 millones; Air Canadá, con 291.7 millones; Air France, con 180 millones; Aer Lingus, con 150 millones, y KLM, con 75 millones.

En total, las nueve aerolíneas sumarán pérdidas por poco más de 2 mil 940 millones de dólares en esta temporada.

Tradicionalmente, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Irlanda, Suiza, Grecia y Portugal eran los países más visitados por estadounidenses y canadienses.

Recientemente, Air France-KLM le solicitó a Estados Unidos que abra sus fronteras a los viajeros provenientes del continente europeo, luego de varios meses de fronteras cerradas por la pandemia.

La Unión Europea ya permite la entrada de viajeros vacunados provenientes de EU.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no permite viajes no esenciales para personas que en los últimos 14 días hayan estado en varios países europeos, entre ellos se encuentran Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suiza, Reino Unido, así como el Vaticano.

Tan sólo KLM destinaba 12% de su capacidad en operaciones a América del Norte, de acuerdo con Cirium.

Y en el caso de Europa, sólo está aceptando los certificados de vacunas aprobadas por la EMEA, como Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, por lo que las personas que fueron vacunadas con Sputnik o Cansino no pueden ingresar al continente europeo, otra limitante para el turismo transatlántico.

En México, Aeroméxico es la aerolínea más expuesta a los viajes internacionales. En junio, la demanda de vuelos internacionales estuvo a 41% de la demanda de junio de 2019.

OAG estima que cada asiento en un vuelo transatlántico le genera a las aerolíneas un ingreso de 543 dólares.

"Es interesante como los rendimientos más bajos por asiento se encuentran entre las aerolíneas con base en Estados Unidos, las cuales tradicionalmente operan una proporción menor de capacidad en clase Premium que las aerolíneas europeas.

"La importancia de esos asientos más grandes y con tarifas mucho más altas no puede subestimarse en los meses del año en el que predomina el ocio", indicó OAG en un análisis.

Las pérdidas por menos viajes transatlánticos serán mayores para las aerolíneas europeas, las cuales no tienen un mercado alternativo al de América del Norte. En cambio, Estados Unidos se defiende con su mercado interno y los viajes a México, así como a destinos de Sudamérica.