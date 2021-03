Prevén que empresas, Greenpeace y Cofece impugnen reforma eléctrica

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se impugnará no solamente por parte de las empresas del sector privado generadoras de electricidad, sino que también habrá otros organismos que lo harán como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Expuso que si bien siguen las reuniones con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, rumbo a concretar el tercer paquete de inversiones, habrá un impacto en este sector.

"El hecho de que las inversiones de energía vayan a quedar detenidas, al menos hasta que tengamos una mayor claridad de cuál es la reacción de los inversionistas en este sector, creo que vamos a tener un efecto sin duda importante sobre el monto de las inversiones que podemos esperar adelante", explicó el presidente del CCE, Carlos Salazar.

A partir de que se publique, se tendrá un mes para iniciar las acciones legales de inconstitucionalidad, añadió en videoconferencia de prensa.

Salazar agregó que el otro problema es el impacto en los precios a bienes finales porque "cuando los productores empiezan a tener aumentos en sus costos de producción, tarde que temprano se empiezan a reflejar en los consumidores. Es preocupante el contexto en el que se da esto, si esto va a empezar a tener impactos".

Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía del CCE, Roger González Lau, aseguró: "En temas legales hay una buena cantidad de empresas que, tenemos conocimiento, se están preparando para poner o tomar acciones legales".

Pero además de las empresas generadoras de energía limpia "entendemos que hay otros organismos como Cofece que pudieran solicitar o tener acciones legales, lo mismo que muchas organizaciones que se han visto afectadas y que lo han hecho en el pasado, una muy notoria es Greenpeace que desde el año pasado ha estado muy activa legalmente".

Habrá "un buen número de acciones legales", pero se tendrá que esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Otro punto a considerar es que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica puede tener impacto en los costos de producción y eso provocará alzas de precios, agregó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

En este momento puede ser que no se va a tener un impacto pero "en la medida que se vaya dando la recuperación económica es en la medida en que se van a ir distendiendo los precios que se reprimieron ante falta de una demanda y la necesidad de colocación de inventarios, es previsible que habrá ajustes, en el mediano plazo, en función del año reprimido de costos, por la falta de demanda, y la contención que se tuvo en los precios y esto tendrá impacto en consumo interno".

El presidente de la Asociación mexicana de Intermediarios Bursátiles, Álvaro García Pimentel, añadió: "Se presentarán recursos de amparo y arbitrajes internacionales que generarán un sobre costo y ahuyentarán la inversión esta que cayó 18% durante 2020 y sin esto no existe crecimiento".