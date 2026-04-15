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Prevén rezago en la economía

Se expandirá 1.6% este año y lo máximo que crecerá en este sexenio será 2.2%

Por El Universal

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén rezago en la economía

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana va a marchar más despacio que el promedio regional y global, al menos, de aquí a 2031.

Así lo estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al actualizar su documento insignia, Perspectivas Económicas Mundiales, conocido por sus siglas en inglés como WEO.

La segunda economía más grande en América Latina se expandirá 1.6% este año y lo máximo que crecerá en este sexenio será 2.2% en 2027, pues el organismo espera que la velocidad se modere a 2.1% en 2028 y mantenga una tasa de 2% de 2029 a 2031.

Desde 2013, la economía mexicana avanza más lento que el promedio mundial y el FMI prevé que la racha se extienda, al menos, a 2031, es decir, por un periodo de 19 años seguidos.

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La institución que encabeza Kristalina Georgieva también estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de México marche por debajo del ritmo de América Latina entre 2024 y 2031.

Este año México será la segunda economía con peor desempeño en América Latina, pues estará sólo por encima de Bolivia, cuyo PIB caerá 3.3%, ya que la economía de Venezuela repuntará 4%.

Medio Oriente

El FMI puso de manifiesto que el conflicto en Medio Oriente representa una importante contrapresión debido a su impacto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras.

Por esa razón, en su nueva edición del WEO, el FMI incluyó tres escenarios en sus pronósticos para la economía mundial.

El pronóstico de referencia muestra un crecimiento global de 3.1% en 2026 y 3.2% en 2027, y que se estabilice en torno a esa tasa a medio plazo, por debajo de su promedio histórico de 3.7%.

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