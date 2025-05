Producción de autopartes cae 10.5% en primer bimestre

La Industria Nacional de Autopartes (INA) dio a conocer que el valor de la producción de autopartes se ubicó en 18 mil 375 millones de dólares en el primer bimestre, cifra que representa una caída de 10.5% respecto al mismo periodo de 2024.

INA atribuyó esta contracción a una menor producción y venta de autos en Estados Unidos durante los dos primeros meses del año, ya que 43% de las autopartes que utilizan los fabricantes de vehículos en aquel país provienen de México.

En conferencia de prensa, Gabriel Padilla, director general de la INA, dijo que se espera una recuperación del valor de la producción de autopartes en marzo, al aumentar la venta y producción de vehículos en Estados Unidos.

Los componentes de mayor fabricación en el primer bimestre fueron partes eléctricas, transmisiones, embragues y sus partes, telas alfombras y asientos automotrices; partes para motor, suspensión, dirección y sus partes; estampados y accesorios.

Mientras que los estados donde más se fabricaron autopartes fueron: Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Aguascalientes.

INA agregó que en el primer bimestre se exportaron 16 mil 107 millones de dólares en autopartes, siendo Estados Unidos el principal mercado con 87% de las exportaciones.

Mientras que se importaron 10 mil 363 millones de dólares en autopartes, siendo Estados Unidos el principal país de origen con 56% de las importaciones de componentes automotrices.

Padilla agregó que sólo 8% de las autopartes no cumple con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que están sujetas al pago del 25% de arancel bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) además del 2.5% de Nación Más Favorecida.

Por lo tanto, las autopartes que no cumplan con el T-MEC pueden pagar hasta un 27% de arancel para entrar a Estados Unidos.

Este arancel ya está en operación, ya que no quedaron exentas a 90 días.

Por lo tanto, continúan las negociaciones junto con la Secretaría de Economía para asegurar que las autopartes que cumplen con el T-MEC sigan exentas de arancel y no sean sujetas a una revisión del contenido no estadounidense.

Para estas negociaciones, INA abrió ocho grupos de trabajo con la Secretaría de Economía.

Respecto a la caída de 9% en la producción automotriz y 11% en la exportación de vehículos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) comentó que abril, julio y diciembre, son meses donde tradicionalmente se registra una baja en la producción de vehículos por distintos factores como el periodo vacacional de Semana Santa, que este año ocurrió en abril, donde las armadoras hacen paros técnicos programados; en julio, se realizan mantenimientos programados a las líneas de producción; y en diciembre, por cierre de año fiscal, vacaciones y ajustes de inventarios.

"Son ciclos normales de la industria y se deben considerar en el análisis mensual de la producción", apuntó AMIA.