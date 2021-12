Productores descartan aumentar precio de la tortilla por el momento

El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, a la que están adheridos más de 125 mil unidades económicas en 24 estados del país, no aumentará el precio en el kilogramo de la tortilla durante estos últimos días del 2021, ni al inicio del 2022, no obstante la inflación y al incremento en el precio de los insumos para su producción.

"Nosotros hemos tomado la determinación de aguantar hasta donde más podamos, no hemos incrementado el precio a partir de que lo ajustamos en meses pasados en algunas partes y solamente fue tratando de librar un poco los costos de producción, hoy tendríamos que estar alrededor de los 24 pesos, en promedio el kilo en la zona centro del país, pero hoy seguimos máximo en 20 pesos y obviamente vamos a seguir así hasta donde nos sea posible. No hay incremento en las tortillas, vamos a aguantar hasta donde más podamos", dijo Sergio Jarquín Muñoz, presidente de la agrupación nacional.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, en promedio, el kilogramo del alimento elaborado con maíz se comercializa entre 18 a 20 pesos desde hace varias semanas.

Los productores de la tortilla determinaron no ajustar en los próximos días el precio, pero en caso de que aumentara el precio de los combustibles a inicios del 2022 analizarían si lo mantienen o hacen una nueva actualización.

"Es que pega en todo (el aumento del precio de la gasolina) para transportar el maíz que nosotros consumimos ocupan diésel y gasolina, la harina de igual manera, es decir, nosotros para transportar la masa de los molinos a las máquinas ocupamos los vehículos, como camionetas, motos y obviamente utilizan gasolina, le pegaría a todo y en ese contexto nosotros tendríamos que saber qué va a suceder y ajustar lo menos que se pueda, pero ahorita por el momento no tenemos previsto ningún ajuste", explicó.

El último ajuste que aplicaron al kilogramo de tortilla fue en octubre pasado cuando pasó de 16 a 18 pesos en la zona centro del país, principalmente.

La diferencia en el precio del kilogramo depende de la harina que emplean algunos de los productores, pues algunos la compran en 13 mil pesos la tonelada y otros en 16 mil pesos.

"Dependiendo de la calidad de los insumos van a encontrar la variación en el precio, ya las que están más baratas son circunstancias diferentes donde hemos pedido a la autoridad (investigar), (ya) que hace caso omiso de dónde vienen los recursos para que den precios por debajo del costo de producción", comentó.

A la determinación de no incrementar el precio en el kilogramo del producto que forma parte de la alimentación diaria de los mexicanos se sumó la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla.

"Hemos platicado con los compañeros, con los líderes, con los representantes en los diferentes estados y municipios, que no hay condiciones para la sociedad de que este producto tan vital se esté incrementando tanto, obviamente ante la negligencia y resentimiento de las instancias de gobierno nosotros tenemos que hacer lo propio porque nosotros también somos sociedad", dijo.

En los últimos meses se han registros aumentos en más del 70% de los insumos que utilizan para la producción de la tortilla, pero los integrantes de esas agrupaciones no han querido incrementar en la misma proporción el precio del alimento porque saben que las familias de escasos recursos serían las más afectadas, por lo que mantendrán el precio lo más que puedan, reiteró Sergio Jarquín.