Riesgos y certificación de productos chinos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- China exporta alrededor de 20 mil toneladas diarias de mercancías a nivel global, incluyendo a México, con precios más bajos que la competencia. Esto, además de afectar ventas de comerciantes locales, representa riesgos pues la calidad de los productos no siempre es la mejor, explicó el organismo Normalización y Certificación NYCE.

"Adquirir productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) implica varios riesgos significativos. Primero, está el riesgo a la seguridad; los productos no certificados pueden no cumplir con los estándares de seguridad requeridos, aumentando la probabilidad de accidentes como incendios, descargas eléctricas o fallos mecánicos", dijo a EL UNIVERSAL Carlos Pérez, director general de NYCE México.

Uno de los canales más preocupantes es el mercado gris —señaló la organización especializada en la estandarización para las industrias de electrónica, telecomunicaciones, tecnologías de la información, química y plásticos—, donde se comercializan productos originales, pero sin cumplir con los canales de distribución oficiales.

Según un estudio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), casi 20% de los productos electrónicos y tecnológicos en México provienen del mercado gris.

Pérez advirtió que al adquirir estos productos también existen riesgos a la salud, pues algunos electrónicos pueden liberar sustancias tóxicas si no están fabricados según las normas adecuadas. Además, dijo el experto, existe un riesgo económico, ya que estos productos suelen tener menor durabilidad y eficiencia, lo que lleva a un mayor gasto a largo plazo. "Adquirir y usar productos no certificados puede tener implicaciones legales, ya que su uso puede estar prohibido en ciertas aplicaciones o circunstancias. En el mercado gris, es común encontrar una amplia variedad de productos eléctricos y electrónicos como las series de luces navideñas, extensiones eléctricas, adaptadores, cargadores y pilas, así como equipos de sonido y pequeños electrodomésticos", refirió.

Aunque estos artículos se ofertan a precios más bajos, las familias mexicanas no pueden saber si cumplen o no con los procesos de evaluación exigidos por las autoridades, es decir, con las pruebas de laboratorio y certificación con las NOM, lo que implica los riesgos de seguridad y durabilidad mencionados anteriormente. Al explicar que la certificación NOM asegura que los productos han sido evaluados y cumplen con los estándares técnicos, de seguridad y eficiencia energética exigidos en México, dijo que para productos electrónicos navideños esto incluye aspectos como la resistencia al sobrecalentamiento, la protección contra descargas eléctricas y la durabilidad de los materiales.

Durante la temporada navideña de 2023, las familias mexicanas gastaron aproximadamente 550 mil millones de pesos en ropa, regalos y decoraciones. Y los productos eléctricos y electrónicos, como luces, esferas LED y figuras animadas, provienen mayormente de China, sobre todo de la ciudad de Yiwu, conocida como el "supermercado mundial". "Gracias al avance de tecnologías como los dispositivos LED, hoy en día vemos figuras de Santa Claus que hablan, esferas que recrean nevadas, o tapetes que reproducen villancicos. Sin embargo, es vital que los consumidores tomen en cuenta la seguridad de estos productos", advirtió Pérez.

Yiwu, con más de 600 fábricas dedicadas a la fabricación de artículos navideños, ha mostrado un crecimiento interanual de 25.5% en exportaciones. A pesar de esto, Pérez destacó la importancia de adquirir productos con certificación NOM, que garantizan que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Ahorro de Energía.

"China fabrica productos de todo tipo de calidad. Algunos son seguros y de alta gama, mientras otros, aunque económicos, pueden ser peligrosos. Por eso es esencial que los consumidores verifiquen si los artículos que compran tienen la certificación necesaria", insistió.