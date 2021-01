Productos light contienen 7% menos calorías que la normal: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una lista de 47 alimentos que dicen ser "light", "ligeros", "sin azúcar", "reducido en azúcar", "sin calorías", "reducido en grasa" o "bajo en grasa", pero que realmente las marcas usan ese término de manera indiscriminada.

El problema que existe es que, en algunos casos, la reducción de grasa o de azúcares es mínima; en otras ocasiones reducen grasa y al mismo tiempo contenido energético o aunque digan si azúcar de caña, en realidad tienen otros azúcares.

En mermeladas, cajetas, bebidas de frutas, néctares y catsups descubrimos leyendas como "sin azúcar añadida o 0% azúcar añadida" pero eso "no significa que el producto no tenga azúcar, aunque su aporte energético sea inferior al de su alimento convencional, ya que siguen teniendo azúcares", por lo que la Procuraduría advierte que las personas diabéticas deben tomarlo en cuenta, al igual que aquellas que controlan el contenido de calorías.

En la Revista del Consumidor del mes de enero se explicó que en el caso de las mayonesas, éstas tienen altos contenidos de grasa, que es su mayor contribución energética, en el caso de La Costeña la diferencia entre la cantidad del aporte calórico entre la mayonesa normal y el aderezo light es de 63%, la diferencia entre las dos versiones de Heinz es de 55%, McCormick light tuvo 44% de menor aporte calórico que la versión normal, pero es mínima la diferencia entre las dos presentaciones de Hellmann´s con 9% de reducción del aporte calórico, a pesar de que una dice ser light.

Las leches ultrapasteurizadas bajas en grasas de la marca Alpura tienen 42% menos que la regular; Borden tiene 34% menos que la normal; Lala 34% menos, Leche Aguascalientes 33%; Lyncott 32%, Santa Clara 41%; Great Value 32%; Lyncott 32%, Santa Clara light descremada con respecto a Santa Clara semidescremada deslactosada es de 33% menos y Lala 100 sin lactosa light reducida en grasa tiene 17% menos que Lala 100 sin lactosa.

Los frijoles refritos Isadora bajos en grasa apenas tienen 13% de aporte calórico que los normales, mientras que la presentación Sierra sin grasa tiene 47% menos que la presentación regular.

En el caso de polvo para preparar gelatina Jello reducida en azúcar sabor a Limón o Jello Cero, baja en calorías no hay ninguna diferencia.

Mientras que la gelatina D´Gari light bajo en calorías tiene 86% de disminución del aporte calórico de la que tiene la presentación regular de D´Gari; la gelatina Pronto light sin azúcar tiene 71% menos de aporte calórico que la Reducida en azúcar.

La crema de cacahuate Skippy reducida en grasa solamente tiene 8% menos de aporte calórico que la Skippy crema de cacahuate untable.

Si se trata de cajeta, la marca Las Sevillanas no tienen ninguna diferencia entre comprar la Cajeta de leche de cabra de 660 gramos ni la Cajeta de leche de cabra sin azúcar de 360 gramos, porque ambas tienen el mismo aporte calórico a pesar de que una dice "sin azúcar".

Las mermeladas McCormick y Smucker´s en su versión reducida en azúcar o sin azúcar con respecto a la normal tienen 45% y 59% de menor aporte calórico, respectivamente.

En el caso de los chocolates en polvo, aunque digan que están reducidos en azúcar en realidad la Profeco comprobó que el aporte calórico no es ni de 10% menos que la presentación normal. Por ejemplo Cal C Tose reducido en azúcar solamente disminuyó el aporte calórico en 7%, y Choco Milk reducido en azúcar 9% menos.

Refrescos

La Profeco aseguró que los refrescos que dicen light sin calorías o sin azúcares sustituyen el azúcar por edulcorantes no calóricos logrando una reducción de hasta 100%.

Tal es el caso de Coca Cola light sin calorías, Peñafiel sin calorías, Pepsi light sin calorías, Red Cola sin calorías, Sangría Señorial light, Sidral Mundet sin calorías, Squirt light sin calorías.

Otras bebidas que reducen fuertemente las calorías son Jumex bajo en calorías que tiene 64% menos que la presentación normal, Ocean Spray Cranberry classic light baja en calorías con 92% menos que la regular; Ades reducido en azúcar 31% menos que la regular. Zuko y Clight en su versión light sin calorías tienen 0 calorías.