Profeco alerta por venta de juguetes en mal estado

Ante las dificultades para importar juguetes procedentes de China, vendedores ofrecen saldos de juguetes o artículos "basura" con hasta cuatro años en bodega, afirmó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Dijo que en este año "no hay problema de importación ilegal de juguetes de China", por la crisis de contenedores que se registra.

Sin embargo, "no faltará alguien que se ponga en una esquina o en algún semáforo a tratar de vender juguetes que normalmente son saldos de años anteriores".

En su visita a la Expo del juguete, afirmó que no hay contrabando, "este año no estamos enfrentando al tema de contrabando o de venta ilegal, pero sí que algunos estén sacando lo que es basura de alguna bodega de hace dos, tres o cuatro años y que el juguete puede no estar en buenas condiciones".

Por lo que pidió a los Reyes Magos comprar en lugares bien establecidos donde la garantía, de un mínimo de 9 meses, pueda hacerse efectiva, comparar precios y verificar que sean propios de la edad del menor.

E incluso advirtió que es bueno no regalar juguetes que sean semejantes a armas y que en caso de comprarlas se busque aquellas que sean de colores y no sean similares a las reales.

Agregó: "Si alguien descubre a algún rey mago pasándose de rosca con precios y etiquetado, sea Melchor, Gaspar o Baltazar, luego, luego un telefonazo al Consumidor 55 55688722 y le detenemos al camello, caballo o el elefante, o lo que se ocupe".