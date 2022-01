Profeco alerta sobre fallas en 3 mil autos Nissan, Volkswagen y Audi

Ante la posible existencia de fallas en el software de la Infiniti QX60 del modelo 2015 hasta el de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Nissan Mexicana lanzaron una alerta para los dueños de esos autos los lleven a revisión.

El llamado es para que los dueños de 999 vehículos de dicha marcas y modelos los lleven a revisión gratuita para que se reprograme el módulo de control con el software actualizado ya que con el actual puede apagarse el motor.

"La condición identificada se refiere a que el módulo de control del tren de potencia híbrido en ciertos vehículos puede contener software que puede causar que el motor se detenga bajo ciertas condiciones.

"En caso de daño en los cojinetes, ese módulo de control detecta la condición de sobrecalentamiento e inicia el modo a prueba de fallas que corta la transmisión de potencia tanto al motor de combustión como al motor eléctrico", explicaron Profeco y Nissan.

Esta alerta se inició el pasado 14 de enero, fecha en que se tuvo disponible el nuevo software que se pondrá a los automóviles y estará vigente hasta que se haga el ajuste al 100% de las unidades involucradas.

Nissan dijo que "no cuenta ningún reporte de incidentes en nuestro país relacionados con el posible defecto" que afecta a los modelos del 2015 hasta 2021.

La Profeco puso a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, para quejas y asesorías.

Cerca de 2 mil unidades VW, Saveiro, Crafter, Passat y Audi Q3 reportan fallas

Volkswagen, Audi y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertaron sobre fallas en diversos modelos de vehículos los cuales deberán llevarse a revisión.

Un total de mil 912 autos de los modelos Saveiro 2022, Crafter 2007 y 2008, Passat 2007 y Audi Q3 año modelo 2021 presentaron fallas.

En los vehículos Saveiro "existe la posibilidad que los tornillos de fijación de la polea del motor no tengan el par de apriete correcto, por lo que podrían soltarse o aflojarse, provocando ruido y detención del aire acondicionado, el alternador y la dirección asistida", lo que implicará perder el control y producir un accidente.

Los automóviles Crafter años modelo 2007 y 2008 y Passat año modelo 2007 deben llevarse a revisión para que se revisen las bolsas de aire.

Ello porque el fabricante de Bolsas de Aire (Airbags) Takata detectó la posibilidad que las bolsas en el lado del conductor y/o copiloto, "en caso de un accidente con la activación de las mismas, la carcasa del generador de gas pudiera estallar y desprender fragmentos, causando lesiones a los ocupantes".

Para ello se deben revisar las bolsas de aire y sustituirse el generador de gas o el módulo de bolsa de aire del conductor y copiloto.

En las unidades Audi Q3 2021 "es posible que la función del sistema del cinturón de seguridad, ubicado en el lado del copiloto, se encuentre mermado y no proteja adecuadamente al ocupante del vehículo en caso de un frenado intempestivo. Por lo anterior, es necesaria la revisión y en su caso, sustituirlo".

Los interesados deben contactar a los distribuidores autorizados al teléfono 800 SERVI VW (7378489) o al correo contacto@vw.com.mx para que se realice la reparación sin costo.

Los clientes de Audi se pueden comunicar al número telefónico 800 849-2383 E-mail y/o al correo electrónico mail@audi.com.mx.

La Profeco pone a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, para quejas y asesorías.