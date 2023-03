Profeco califica 25 marcas de audífonos inalámbricos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- En cuestión de calidad, hay audífonos inalámbricos que no aguantarían una caída, mientras que otros se distinguen por su resistencia, calidad de audio, entre otras cosas que los hacen excelentes, muy buenos o buenos, pero otros sólo alcanzan calificación "suficiente".

En el estudio de calidad que publicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Revista del Consumidor del mes de marzo se analizaron 25 modelos de audífonos inalámbricos intraurales, de los cuales seis no aguantaron la prueba de caída, al registrar daños leves.

"Se comprobó que los audífonos inalámbricos están diseñados para resistir caídas desde una altura de un metro. Sin embargo, esta prueba es una representación de una caída accidental, lo que no quiere decir que esta condición sea la misma con caídas reiteradas, como cuando estás corriendo y se caen de tu oreja", expuso la Profeco.

Esas marcas que sufren daños al caer son:

-Xiaomi REDMI BUDS 3 LITE M2110E1 (China), Atvio INT-Y45 (China), Atvio INT-Y44 (China), Select Sound BTH022 DOTS (China), Select Sound BTHN01RJ (China) y Billboard BB-E19801-OLIVE (China)

De acuerdo con la Profeco, algunas de esas marcas registraron también una calificación "Suficiente" en la evaluación: Select Sound BTHN01RJ (China), 199 pesos; Select Sound BTH022 DOTS (China), 399 pesos; Misik MH615 (China), 449 pesos; Billboard BB-E19801-OLIVE (China), 521 pesos, y Aiwa AWTWSD1 (China), 590 pesos.

En contraste, con evaluación "Excelente", están: Apple A2564 MME73AM (Vietnam), de 4 mil 460 pesos; LG Tone-T60Q (Vietnam), de 3 mil 284 pesos, STF ST-E42402-CORAL (China), de 499 pesos; y Technics (Panasonic) EAH-AZ40P-K (Malasia), de 3 mil 409 pesos.

Con calificación "Muy Buena", resultaron: Misik MH601 (China), 341 pesos; STF ST-E19733-GRAY (China), 344 pesos; Select Gaming SG-TWS1 (China), 399 pesos; Huawei T0010 (China), 1,216 pesos; Samsung Galaxy Bud 2 SM-R117 (Vietnam), 1,699 pesos; Sony WF-C500 BZ (YY2952) (Vietnam), 1,725 pesos; LG TONE-FP3 (Vietnam); 2,341 pesos, y Sony LinkBuds S WF-LS900N BZ YY2950 (China), 3,555 pesos.

Mientras que con evaluación "Buena" hubo ocho marcas: Atvio INT-Y45 (China), 197 pesos; Atvio INT-Y44 (China), 245 pesos; Miniso 118 (China), 414 pesos; Mobo MBS-13 (China), 499 pesos; Xiaomi REDMI BUDS 3 LITE M2110E1 (China), 594 pesos; Mobo MBS-8 (China), 637 pesos; JBL by Harman (Harman Cardon) TUNE110BT (China), 822 pesos, y JVC HA-A11T (China), 969 pesos.

A todos los modelos, el laboratorio de la Profeco les realizó pruebas de resistencia a caídas, de audio –fidelidad, respuesta de frecuencia, relación señal a ruido, separación de canales, duración de la batería, conectividad inalámbrica, entre otros.