Profeco califica a 17 modelos de pantalones de mezclilla para hombre

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 17 modelos de ocho marcas de pantalones de mezclilla para caballero a los que calificó de acuerdo a la calidad, terminado, fibras utilizadas, información al consumidor, entre otras cosas. De los modelos analizados solamente uno presentó costuras flojas, mientras que las fibras de algunos variaron en cuanto a lo que dice la etiqueta, pero "la mayoría de ellos cumple con los estándares de calidad", por lo cual se les otorgaron calificaciones de Excelente "E" y Muy Bueno "MB".

En la Revista del Consumidor del mes de septiembre se dieron a conocer los resultados de la investigación en la que se detectó que en dos de los pantalones analizados sus fibras varían un poco, al no ser 100% algodón, lo que si bien no es grave, incumple la NOM-004-SCFI-2006. En ese caso están: "American Crew / 50479 con 99% de algodón y 1% de otras fibras; y Members Mark / G607D0505 con 99.7% algodón y 0.3% de otras fibras".

El problema en el terminado, al registrar costuras flojas fue "el modelo Levi´s / 501 que presentó costuras flojas, y aunque no es grave demerita su presentación". La mejor calificación, es decir, Excelente la obtuvieron: Oggi / Black Black Reckless,Silver Plate Rocco / 705 y Silverado Forte / 50501.

Con calificación "Bueno" están Basic Concepts, Oggy Avy Stone Vaxter, Levi´s 501, American Crew 50479, Silver Plate Rocco 704, Cimarron 3080, Members Mark G607D505, Silver Plate Rocco 706, Oggi baja suavizado power, Oggi Spring Stone Vaxter, Oggi Spring Stone Power, Silver Plate Rocco 707 y Silver Plate Rocco 708.

A los pantalones se les aplicaron 12 pruebas a cada modelo, entre ellas información al consumidor, acabados en tela y confección, identificación y contenido de fibras, cambio de talla por efectos del lavado, verificación de tallas, peso de la tela, resistencia a la decoloración, distorsión de la prenda después del lavado y durabilidad.