Profeco califica calidad de guantes de látex para uso doméstico

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Por sus acabados, resistencia a la tensión y resistencia química los guantes de látex de uso doméstico pasaron la prueba de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor de marzo de 2022, el Laboratorio de la Profeco analizó 17 modelos de guantes de uso doméstico para cocina de once marcas distintas.

Todas las marcas resistieron de manera "Excelente" diversos productos para limpieza como: hidróxido de amonio, ácido clorhídrico, blanqueador, sosa cáustica, ácido muriático y ácido sulfónico, para desengrasar.

Además de que no tuvieron defectos menores o críticos que afecten su desempeño y resistieron a la tensión, como cuando se jalan para meter la mano al guante.

Los guantes que sacaron calificación de Excelente en las tres pruebas fueron: Vileda, guantes con forro de algodón y Vitex, guantes multiusos satinados doble capa.

Profeco calificó con Muy bien a Durtex, de latex antiderrapante; Golden Hills, guantes satinados; Golden Hills, guantes afelpados; Quality Day, guantes con aroma y decorados; Vileda guantes con forro de algodón, extra sensation; Altex, guantes multiusos en colores brillantes.

También con Muy bien están Aurrera, guantes satinados; Great Value de uso rudo, así como los afelpados y Scotch Brite, guantes multiusos con puntas reforzadas y afelpado y en la versión guantes para cocina y afelpados; Spontex, guantes con capa reforzada de manga extra larga, con interior afelpado de algodón;y, finalmente a Precissimo, guantes afelpados con antiderrapantes y satinados con antiderrapante.