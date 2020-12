Profeco da a conocer calidad de los purés de jitomate que se consumen en México

Los purés de tomate pasaron la prueba de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), todas las marcas cumplieron con la información comercial completa, con el contenido neto, con la calidad sanitaria y la acidez.

Sin embargo, hay unas que contienen más sodio, conservadores y almidón que otras.

El laboratorio de la Profeco analizó 17 productos de jitomate, de los cuales son cuatro purés de jitomate, uno machacado, uno frito, ocho condimentados, dos sazonados y uno de pasta de jitomate, de acuerdo con lo que publicó la Revista del Consumidor de Diciembre 2020.

Los purés que contienen más jitomate son: Mutti de 400 gramos; La Costeña, puré de tomate machacado de 350 gramos; Pasta de tomate Full Circle market de 170 gramos; Hunts puré condimentado de 210 gramos; puré sazonado La Costeña de 350 gramos y tomate frito Cidacos de 400 gramos.

Cuatro productos no cumplieron con el 10% nacional de sólidos solubles de tomate libre de sal, pero sí con el 7% que se pide internacionalmente, estos son los purés de jitomate: Orlotti de 690 gramos; Del Fuerte de 1 kilo; La Costeña de 800 gramos y Mutti de 400 gramos.

Los que más contienen sodio son los purés La Costeña, de 800 gramos, el machacado de 350 gramos y sazonado de 350 gramos. Además de la pasta de tomate Full Circle market de 170 gramos, Heinz condimentado de 200 gramos y Cidacos tomate frito de 400 gramos.

En los purés de tomate no se encontraron conservadores ni almidones. Pero sí tuvieron conservadores los condimentados de Heinz de 200 gramos y Nuestro Campo de 1 kilo.

De acuerdo con la Profeco, "la adición de almidones podría disfrazar la falta de tomate en el producto, aunque no está prohibido".

Los purés condimentados que contienen almidones son: Del Fuerte de 1 kilo, Herdez de 210 gramos, Del Monte de 210 gramos, Del Monte de 210 gramos, Aurrera de 1 kilo y Nuestro Campo de 1 kilo. En la marca Cidacos tomate frito se encontraron tanto azúcares como almidones.