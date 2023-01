Profeco difunde marcas de frutas en almíbar con mucha azúcar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- Aunque lo mejor es lo natural, pocos pueden resistirse al sabor de la fruta en almíbar. Como postre, con crema, para acompañar platillos o bebidas, esta presentación es práctica y rica. Pero no todas las marcas cumplen con lo que prometen y la Profeco está alertando sobre las que contienen mucha azúcar.

A nuestro alcance tenemos una gran variedad de frutas que podemos encontrar en almíbar para disfrutar durante todo el año pues recordemos que estas se fabrican con trozos, o frutas enteras, que se conservan gracias a una combinación de agua y azúcar.

Por su contenido calórico lo mejor es comerlas solo de vez en cuando, y es importante saber elegir las mejores, y en ello nos ayuda la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Marcas de frutas en almíbar reprobadas por la Profeco

La Profeco llevó a cabo un Estudio de Laboratorio de acuerdo con el cual algunas marcas de frutas en almíbar tienen más azúcar de lo que declaran en su etiqueta.

Los resultados completos incluyen el análisis de 46 presentaciones de latas de fruta en almíbar y de bolsas de frutas deshidratadas de diversas marcas, y serán publicados en la Revista del Consumidor de enero de 2023.

En el análisis de la Profeco se concluyó que las marcas que mienten en su etiquetado son:

- Piña deshidratada marca Natura, con 25 gramos de azúcar adicional a lo declarado.

- Mango deshidratado marca Natura, con 12.6 gramos adicionales de azúcar.

- Mango deshidratado Miniso, con 2.5 gramos más de azúcar de lo que marca el etiquetado.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, adelantó a EL UNIVERSAL que el riesgo de la falta de precisión en las etiquetas puede afectar la salud de las personas, en especial de aquellas que padecen enfermedades como diabetes quienes confían en que los productos tienen cierta cantidad de azúcar, cuando en realidad tienen más.

Marcas de frutas en almíbar que no dan producto completo

Además de las marcas que ofrecen a los consumidores más contenido de azúcar del que declaran, la Profeco también detectó que algunos productos mienten en su etiquetado.

Al menos dos presentaciones contienen menos producto del que señalan en la etiqueta, e incluso están por debajo del margen que permite la normatividad, por lo que se instó a las marcas a corregir. Se trata de:

- Del Monte, piña rebanada en almíbar, con 3.4% menos producto de lo que dice la etiqueta.

- La Costeña, mango en almíbar, con 19.9% menos de masa drenada, es decir, menos de mango del que debe contener como lo dice la etiqueta.

Para estas marcas, Sheffield explicó que el primer paso es solicitar a las compañías que retiren el producto porque puede ser un lote con error. En caso de que no sigan las recomendaciones entonces la Procuraduría actuará directamente.

Recomendaciones para comprar frutas en almíbar

Además de conocer las marcas que cumplen con lo que prometen al consumidor, la Profeco ofrece algunas recomendaciones para adquirir este tipo de productos:

- Siempre es mejor comer fruta fresca porque la fruta en almíbar o deshidratada, contiene más azúcar. Además, debido a su sabor dulce, es probable que comas más, por lo que fácilmente excederás tu consumo calórico.

- Toma en cuenta además que el valor nutritivo de las frutas en almíbar es menor en comparación con su versión fresca debido a que en su proceso de elaboración se pierde, sobre todo, vitamina C y tiamina.

- Aunque no son un buen sustituto a la fruta fresca, si quieres un postre sin tantas calorías, sí son una buena alternativa frente a opciones como pasteles de chocolate, que además de azúcar aportan grasa y por lo tanto más calorías.

- Las personas diabéticas o con otros padecimientos que tienen restringido el consumo de azúcar, deben ser cuidadosos con el consumo de frutas en almíbar o conserva, pues el contenido de azúcares es elevado.

- Por los ingredientes que contienen y su proceso de elaboración, estos productos tienden a ser ácidos, por lo que no son recomendados para quienes padecen problemas de acidez estomacal.

- Recuerda que la etiqueta debe declarar el contenido neto y la masa drenada, y que esta última se refiere al contenido de fruta.

- Las presentaciones light contienen una menor cantidad de calorías porque sustituyen la mayoría de los azúcares por edulcorantes no calóricos, como la sucralosa.