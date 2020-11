Profeco emite alerta por cancelación de vuelos de Interjet

Luego de que Interjet cancelara alrededor de 50 vuelos este fin de semana, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estimó cerca de tres mil viajeros afectados, además que está abierta una acción colectiva en los tribunales "a los cuales se sumarán todos estos consumidores que fueron afectados".

El procurador Sheffield refirió que adicional a la acción colectiva, hoy se emite una alerta porque "Interjet, de manera reiterada, en los últimos meses, no ha hecho aprecio de las llamadas de atención que se le han indicado".

"Hoy se emite la alerta formal", indicó Ricardo Sheffield en la conferencia mañanera, en Palacio Nacional.

Agregó que por parte de la aerolínea no ha habido una respuesta favorable a los consumidores, además que la situación pone en riesgo a quienes han adquirido boletos.

--Interjet reanuda operaciones

Interjet informó que 2 mil 690 pasajeros fueron afectados por la cancelación de sus vuelos durante el fin de semana, de los cuales, 90% aceptó el cambio de itinerario.

La aerolínea reanudará sus operaciones de forma regular este martes 3 de noviembre y lamenta las afectaciones causadas a los usuarios.

La aerolínea argumentó que las empresas del sector aéreo son las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia de Covid-19.

"Esta situación no ha sido ajena para Interjet, que ha visto alteradas sus operaciones y el flujo de caja de la empresa", explicó la aerolínea en un comunicado.