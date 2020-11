Profeco exhorta a población a realizar compras racionadas en Buen Fin

A una semana de que inicie El Buen Fin 2020, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhortó a la población a realizar compras racionadas y adquirir solo aquellos productos que las personas puedan pagar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador pidió a la población solo adquirir lo que se ocupa y se necesita.

"El próximo lunes 9 de noviembre inicia El Buen Fin, recuerden hacer compras racionadas. Compremos lo que ocupamos, lo que necesitamos y lo que podemos pagar", dijo.

Ante la pandemia del Covid-19, el gobierno federal exhorta a la población a realizar las compras en El Buen Fin en línea incentivando un mayor beneficio en estas, y evitar contagios de coronavirus, sin embargo, ante la compra física pide a la población que las compras sean de manera individual y sin niños.

A las tiendas les pide establecer un horario para adultos mayores (mayores de 60 años), y establecer aforos máximos permisibles para centros comerciales y tiendas (30% naranja y 50% amarillo).

"Verificar que se cumpla la sana distancia mientras se espera el ingreso al establecimiento. Prohibir el ingreso a clientes que no porten cubrebocas o que tengan un comportamiento inapropiado (uso inadecuado de cubrebocas, negarse a realizar higiene de manos, negarse a tomarse la temperatura en la frente, etc.) o presenten síntomas visibles compatibles a Covid-19".

A los establecimientos, el gobierno federal les solicitó también favorecer los pagos con medios electrónicos (tarjeta de crédito, débito, entre otros), y asignar a una persona por caja para el cobro en efectivo que de preferencia no manipule mercancía esta persona deberá usar careta.

"El trabajador y el cliente deberán utilizar gel antibacterial, antes y después de manipular la terminal bancaria, no se deberá permitir utilizar los probadores de las tiendas o probarse las prendas dentro del establecimiento, así como promover catálogos electrónicos con las ofertas y las características de los productos".