Profeco identifica las mejores marcas de sardinas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Las sardinas son un alimento muy completo y versátil. Pueden ser el platillo fuerte o la botana. Lo mejor es que son fáciles de conseguir y accesibles debido a que pueden encontrarse en su presentación en lata. No obstante, no todas las marcas son confiables y la Profeco nos explica las razones.

La sardina es un pescado azul rico en ácidos grasos Omega-3 que ayudan al buen funcionamiento del organismo ya que disminuyen los niveles de colesterol en la sangre.

Otra de sus ventajas es que es uno de los pescados con menor cantidad de mercurio, y su contenido de vitamina B6 ayuda a disminuir el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

La sardina además es rica en minerales esenciales como el selenio, hierro y fósforo, este último mejora el funcionamiento del sistema nervioso y muscular, ayuda a mantener la salud de las encías y previene las caries.

Como verás, se trata de un alimento con beneficios para la salud, pero cuando se trata sardinas en lata, hay marcas mejores que otras. Conoce todos los resultados del estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las mejores marcas de sardinas enlatadas según la Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco realizó un estudio en el que se analizaron 47 marcas de latas de sardinas en sus presentaciones con jitomate, en aceite comestible, chipotle, aceite de oliva y escabeche.

Los resultados completos se darán a conocer en la Revista del Consumidor de Diciembre de 2022. Sin embargo, ya sabemos cuáles son las latas que ofrecen mejor calidad y cumplen con el contenido neto y la masa drenada de la etiqueta.

La lista de las siete marcas que obtuvieron los mejores resultados se conforma por:

- Golden Hills, cuesta 15 pesos y no tiene vísceras, escamas, aletas ni cola.

- Fresh label, tiene un costo de 35 pesos, sin vísceras, escamas, aletas, ni cola.

- Yavaros tuvo solo 0.3 % de vísceras, 0 % aletas y sin cola.

- Dolores Premium, se compra en 28 pesos y no contiene escamas, colas, ni aletas y solo tiene 2.5 % de vísceras.

- Best choice, su precio es de 29 pesos, no tiene escamas, colas, ni aletas y solo 1.3 % de vísceras.

- Corina, cuesta 28 pesos y no contiene escamas, aletas, ni cola, únicamente 0.9 % de vísceras.

- Tunny Gourmet, cuesta 37 pesos, no presentó vísceras, aletas, ni colas y solo 0.3 % de escamas.

Las peores marcas de sardinas enlatadas según la Profeco

Ya conoces cuáles son las marcas de sardinas enlatadas que obtuvieron los mejores resultados en los estudios de la Profeco. Pero también está la parte contraria, las presentaciones de menor calidad fueron las siguientes:

- Altamar debido a que contiene 11 % de vísceras, 0.5 % de escamas y 0.1 % de aletas.

- Vigilante contiene 2.2 % de vísceras, 0.6 % de escamas y 0.2 % de aleta. Cuesta 62 pesos, el segundo más caro que hay en el mercado.

- Muy Fishers contiene 1.6 % de vísceras, 0.4 % de escamas y 2.1 % de aleta.

Asimismo la Procuraduría dio a conocer que hay marcas que serán retiradas del mercado, ya que contienen menos producto del que declaran en su etiqueta:

- Guaymex, tiene 23 gramos menos de lo que declara.

- Altamar, tiene 14.2 gramos menos de lo que señala en su etiquetado.

- Calmex, tiene 11.8 gramos menos de lo que dice en la lata.