Profeco invita a sumarse a la acción colectiva contra Ticketmaster

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a aquellas personas que han sido afectadas por Ticketmaster por el concierto de Bad Bunny o a cualquier otro evento sumarse a la acción colectiva contra esa empresa.

La petición es para aquellos afectados "por Ticketmaster por la cancelación unilateral de la compra de tus boletos de cualquier evento de entretenimiento o por la negativa a la devolución del monto pagado".

Profeco pidió a Ticketmaster reembolsarles a los consumidores el precio el boleto más el costo de servicio que es de 250 pesos, y sobre el pago total hecho darles un 20% a los afectados, que no pudieron entrar a un concierto a pesar de tener un boleto legítimo.

El titular de la Profeco, en un tuit, dijo "los consumidores que teniendo boletos comprados a @Ticketmaster_Me no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny deben recibir un reembolso total más un 20% de indemnización. La empresa está obligada a responder por la afectación. ¡No se vale!"

Por ello, la Profeco emitió un tuit en el que invita a los consumidores que han sido afectados por Ticketmaster a sumarse a la "acción colectiva", para lo cual les pidió llenar un formato que pueden descargar en https://accolectivas.profeco.gob.mx o llamar al 55 5625 6700 extensiones 11121, 11292, 11122, 11357 o 11176.

Incluso la organización Tec-Check ofreció "apoyar a Profeco para defender colectivamente los derechos de la población consumidora y completar el trabajo de la Procuraduría".

Proceso de reembolso

Aunque Profeco dijo que los afectados deben presentar directamente la queja ante ellos, en la tarde, Ticketmaster ofreció disculpas a los afectados del concierto de Bad Bunny, ya que dijo no se les dejó entrar a pesar de que tenían boleto legítimo y pidió que contacten a la firma para iniciar los trámites de reembolso.

Sin embargo, acotó que el reembolso se hará a aquellos que compraron boletos directamente en Ticketmaster que no entraron al concierto del viernes 9 de diciembre.

Para obtener de regreso el pago que hicieron por el concierto pidió Ticketmaster a los afectados le escriban al correo contactos@ticketmaster.com.mx para que además del "reembolso reciban como indemnización el 20% del total del valor de su compra, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 92 bis y 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor".