Profeco multa con 800 mil pesos a 6 gasolineras que impidieron la verificación de sus bombas: Sheffield

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que durante la semana pasada seis gasolineras no permitieron la verificación y por tanto no se pudieron colocar sellos de suspensión, por lo que pidió a la población atender que "aunque no halla sellos ahí, es muy probable que estén robando combustible".

Aseguró que el siguiente paso será asistir en compañía de la Guardia Nacional. Detalló para verificar las estaciones ubicadas en Querétaro, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango.

Además, durante la verificación de 3 mil 917 bombas en 27 estaciones de servicio se detectaron irregularidades en la venta de litros completos de combustible en 48 de ellas, que ya fueron inmovilizadas.

Dio a conocer los datos de la semana anterior sobre el "Quién es quién" en el precio de los combustibles.

Sobre la gasolina regular, o Magna, Shell de Moloacán, Veracruz, fue la más cara, con un precio de 19.73 pesos, un margen de 2.74 pesos; el precio más bajo se encontró en G500 en Guadalupe, Nuevo León, con un costo de 17.09 pesos por litro, un margen de 16 centavos.

En la Premium el más caro fue Pemex de Alicia Lizeth Remont Jhones en Coatzacoalcos, Veracruz, en 21.33 pesos por litro, además destacó que tuvo un margen de ganancia de 4.10 pesos, por uno; la más económica fue Comet Fuel, en Chihuahua, Chihuahua, a 17.99 por litro, un margen de 17 centavos.

El diesel Pemex, en Cárdenas, Tabasco lo vendió hasta en 21.10 por litro, un margen de 3.17 pesos por litro. Orsan en Reforma, Chiapas, a 18.11 por litro, fue la más barata con un margen de 16 centavos.

Total, G500 y Orsan fueron las que otorgaron los precios más altos, y los más económicos siguen siendo los más altos Redco, Arco y Chevron.

En tanto a la verificación de gasolineras se tuvieron 298 denuncias a través de la aplicación "Litro por litro". Se atendieron 255 visitas o verificaciones.

Seis no se dejaron inspeccionar y "todas se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación".

En la venta del gas LP en tanque estacionarios se encontró el precio más alto en Caligas en Los Cabos, Baja California Sur, fue con un margen 2.97 pesos por litro, en 12.09 pesos por litro. La expendedora ubicada en Royal de Monterrey, en Nuevo Léon, tuvo el margen más bajo, con el precio en 7.70 pesos por litro.

En cilindros, el primer lugar fue Caligas, en Los Cabos, Baja California Sur, en 22.38 pesos por kilo, un margen de 4.90 pesos; el más económico se vendió en Gas Providencia, en Doctor Mora, Guanajuato, en 15 por kilo, con un margen de 2.81 pesos.

ROBO DE COMBUSTIBLE

El Gobierno mexicano reportó una reducción de 1.4 por ciento, en lo que va del año, de los delitos del fuero federal, que incluyen crímenes como los financieros, contra la salud (narcotráfico), de hidrocarburos, de armas de fuego, fiscales y delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, destacó este lunes que "estos números nos indican, nos ratifican, el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad, nunca hemos pensado que la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro, si su incremento fue producto de un largo proceso social".