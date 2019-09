Profeco niega "gasolinazos" por variación en el IEPS

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que son falsos los rumores que acusaban un aumento en el precio de la gasolina debido a los ajustes hechos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"Se dijo mucho, esta semana que pasó, que los precios de los combustibles habían subido, que por el IEPS y pues no, no ha habido variaciones en los impuestos, se puede comprobar en los precios, por marca se han mantenido", dijo.

También señaló que, en contraste con el último año de Enrique Peña Nieto, la menor variación en el precio de las gasolinas ha sido en los primeros meses de López Obrador. "Aquí estamos, para demostrar con números y con hechos que no tiene ningún fundamento ese rumor", destacó.

Sheffield Padilla también informó que sí hay gasolineras que dan más caro que en otros estados, pero aclaró que es debido a que buscan incrementar su margen de ganancia, de manera individual pero no con fundamento desde movimientos en el impuesto.

En ese sentido, el procurador detalló que en esta semana se revisaron 219 estaciones a servicio, correspondiente a 795 denuncias presentadas en la app móvil de la Profeco. Solamente una gasolinera no se permitió verificar y ocho tuvieron problemas de no dar litros completos.