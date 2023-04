Profeco recomienda no comprar estos electrodomésticos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Los electrodomésticos forman parte imprescindible de la vida cotidiana debido a su funcionalidad y a las facilidades que brindan. Si estás pensando en adquirir ya sea un nuevo microondas o un refrigerador te decimos qué aparatos no deberías comprar, según los estudios de calidad que realiza la Profeco de manera regular.

La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, lleva a cabo evaluaciones periódicas sobre diversos productos, entre ellos electrodomésticos, con la intención de ofrecer información que permita comparar y que los mexicanos realicen una mejor compra tomando en cuenta la calidad.

Hoy te compartimos qué microondas, refrigeradores y televisiones no pasaron la prueba satisfactoriamente y, por lo tanto, no son recomendados por la Profeco.



Una de las facilidades que ofrece un microondas es la rapidez con la que calienta alimentos y bebidas, por eso se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos de la cocina a la hora de la comida, pero cuáles son los de baja calidad.

En su estudio de calidad la Profeco consideró entre los elementos para su evaluación la eficiencia, la capacidad de descongelación y el consumo de energía, es decir, la cantidad de luz eléctrica que requieren para diferentes alimentos a distintas temperaturas.

Los análisis consistieron en 180 pruebas conformadas por 1800 ensayos, los cuales se aplicaron a 15 modelos. Y aunque ninguno representa un riesgo para el consumidor, no todos cumplieron con los estándares requeridos. Te decimos cuáles están en la lista de los microondas no aprobados por la Profeco.

Daewoo: KOR-142HMA

Samsung: AME8113ST



Sin duda, conservar los alimentos frescos es una necesidad que requiere de un refrigerador que funcione de manera óptima, así que tomando en cuenta la temperatura mínima que es capaz de alcanzar, su capacidad y volumen, así como el sello de las puertas, ya que si hay alguna fuga puede afectar directamente su funcionamiento, la Profeco realizó 10 pruebas a cada uno de los modelos de refrigeradores que evaluó.

Los siguientes modelos no pasaron satisfactoriamente la prueba de eficiencia del intercambio energético, es decir, que la cantidad de energía eléctrica que consume es mayor a la recomendada. La evaluación se aplicó a 18 modelos de refrigeradores domésticos, de los cuales tres obtuvieron un resultado desfavorable en su desempeño.

Acros: AT135FG / México / 367 - 13.0 / 401 kWh.

Whirlpool: WRB311DMBM / Polonia / 320 - 11.3 / 364 kWh.

Whirlpool: WT4543S / México / 385 - 13.6 / 408 kWh.



El estudio de calidad que realizó la Profeco fue aplicado a 25 modelos de televisiones con tecnología LCD LED con un tamaño de pantalla de 32", 39" a 42", 47" y 50" pulgadas.

La evaluación tomó en cuenta la calidad de la imagen y del audio, la fidelidad del color y la uniformidad del brillo en toda la pantalla.

Te decimos qué televisiones no pasaron las pruebas de calidad de imagen por su bajo nivel de contraste y también por su baja recepción de señal de TV.

AOC: LE32W164 de 32 pulgadas

Atvio: ATV3213LED de 32 pulgadas.

Speler: SP-LED40 de 40 pulgadas.

Así que, si tu plan es comprar un refrigerador que mantenga la frescura de tus alimentos, adquirir un nuevo un microondas para calentar tu comida o preparar las palomitas antes de disfrutar de una película en una televisión que brinde buena calidad de imagen y señal, ya sabes qué electrodomésticos no deberías comprar según las pruebas que realizó la Profeco.