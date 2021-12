Profeco saca marcas de quesos del mercado por información engañosa

Nuevamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó un total de 30 productos de quesos panela o imitación, pero encontró que unos no son quesos, inducen al error o tienen menos contenido de lo declarado.

La marca Franja, queso estilo Panela a granel, que se comercializa en Chedraui y se etiqueta como queso panela pero no lo es, porque contiene grasas y/o aceites vegetales parcialmente hidrogenados y caseinatos, además de leche descremada reconstruida pasteurizada.

Los que inducen al error, o pueden confundir al consumidor porque la palabra Panela es mucho más grande que la que indica que es imitación son:

Franja imitación queso panela 2.2 kilogramos. Este lácteo se vende en Sam's Club.

Alpino imitación queso panela de 400 gramos, porque resalta más la palabra Panela, a pesar de ser una imitación.

Los quesos que pueden confundir al consumidor son:

Los Pioneros de la V del Mu, a granel, porque si bien traen la palabra "Imitación Queso Panela" se encontró que el producto presenta la imagen de una vaca y ello puede hacer pensar al consumidor que el producto puede tener otras características.

Aunque la Profeco también encontró producto que en la etiqueta no presenta la imagen de la vaca.

El Zwan premium queso Panela reducido en grasa de 400 gramos contiene menos de lo declarado, es decir, incumple con el contenido declarado en 4.4%.

Mientras que el Carranco queso panela de 400 gramos tiene 9.9 % menos de lo declarado.

Los que contienen exceso de sodio son:

Alpura Queso Panela de 400 gramos, Great Value Queso Panela de 400 gramos, Aguascalientes Queso Fresco Panela de 400 gramos, Bové Queso Panela de 400 gramos, Carranco Queso Panela de 400 gramos y Esmeralda Queso Panela de 400 gramos, La Villita Queso Panela de 300 gramos, Zwan Premium Queso Panela de 200 gramos y Alpino Imitación Queso Panela 400 gramos.

Los que sí cumplieron y pasaron todas las pruebas son: Bafar, Bionda, Covadonga, Flor de Alfalfa, Fud, Lala, Los Volcanes, Noche Buena y Caperucita queso deslactosada.

En total la Profeco hizo el estudio de 17 quesos panela, 8 quesos panela reducidos en grasas, 2 quesos panela deslactosados, 2 imitaciones de queso panela y otros.

En los que se revisó humedad, proteína, aporte calórico, sodio, grasa, contenido neto y calidad sanitaria.