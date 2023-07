Profeco te dice las mochilas con cierres poco resistentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Para el próximo ciclo escolar 2023-2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a 21 mochilas de 14 distintas marcas para verificar la calidad, composición, acabados y resistencia.

A todas ellas se les aplicaron pruebas de resistencia de tela, de los tirantes, solidez del color al lavado, impermeabilidad de la tela e identificación y contenido de las fibras.

En cuanto a la resistencia de los cierres se encontró que los modelos que obtuvieron los valores más bajos en la prueba fueron: Airpack LP21APK-01; Bepasi modelo Back Pack 2490 Sports time; Bonne Back Pack Ruz Juvenial Truzt 162879; Coolcapital en tres modelos Bast CCB32424, Berlin B75457 y Leyton CCB37479; Ruz modelos Fortnite juvenil 160697 y Pokémon 174608; U-Pac modelo Air Force 042611; Xtreme by Samsonite, modelo Energy 000 Halftone Blue.

Las mochilas que no resistieron a la abrasión -es decir, cuanto se pueden desgastar por el uso diario- fueron: Airpack LP21APK-01; Fotorama 00376-MMPT000; Norma modelo Ferrari 584251; Ruz modelo Pokémon 174608, y Ticher modelo AH-12 Rosa.

Con baja resistencia de los tirantes están: Bonne modelo Back pack Ruz Juvenil Truzt; Monde Pell in modelo y U-Pac modelo Air Force 042611.

La Profeco recomendó comprar las mochilas con mejores calificaciones en lugar de pagar las más caras.

Siendo la mejores mochilas, con calificación MB: Xtreme By Samsonite modelo Cross 398 Trolley y modelo Energy 000 Halftone blue; Chenson C065765; On Deer, modelo Kalgap; Norma, modelo Ferrari 584251; Samsonite modelo Acceleration Titan; Chenson modelos Happy Girl y Dino Club; y, Ruz modelo Pokemon 174609.