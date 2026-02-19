Profeco vigila precios de pescado y mariscos en Cuaresma 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado, informó este miércoles que a partir del 18 de febrero y hasta el 10 de abril se implementará el Programa Verificación y Vigilancia "Cuaresma y Semana Santa 2026".

Acciones de la autoridad

Este programa tiene como objetivo proteger y promover los derechos de las y los consumidores, ya que, durante la temporada de Cuaresma, se encuentra un aumento en la demanda de productos como el pescado y los mariscos.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y las Oficinas de Defensa del Consumidor, se vigilará que proveedores de bienes, productos y servicios que se comercializan en esta temporada cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), así como que la información comercial y las especificaciones establecidas sean aplicadas bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Detalles confirmados

De igual manera, se revisarán los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores, para evitar fraudes económicos.

Con la finalidad de orientar a la población consumidora sobre sus derechos, el personal de la Procuraduría colocará preciadores a efecto de que se exhiban los precios de los productos para tenerlos a la vista en todo momento.

Asimismo, informó que si durante las verificaciones se detectan posibles incumplimientos que afecten la vida, salud, seguridad o economía de una colectividad de consumidores, se aplicarán medidas precautorias en dichos establecimientos.

Con el fin de garantizar los derechos de los consumidores, la Profeco recordó que, ante cualquier irregularidad, pone a disposición medios de denuncias:

· Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722,

· Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.