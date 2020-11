Profeco y Best Buy trabajarán en plan para atender reclamos

A pesar de que Best Buy dejará el mercado mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que acordará un plan de acción con la cadena de tiendas para vigilar que la empresa respete los derechos del consumidor.

La Profeco se puso en contacto con representantes de esa compañía para que se atiendan las reclamaciones en trámite o aquellas quejas que puedan presentarse para atender garantías después del 31 de diciembre próximo.

Quienes compraron algún producto en sucursales Best Buy de México pueden exigir su garantía a la tienda, sin importar quién fue el productor, importador del bien o servicio o distribuidor, salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. Además, el vendedor debe cubrir los gastos relacionados con el cumplimiento de la garantía.

Para dar seguridad a los clientes de que se cumplirán los compromisos que asumió la cadena con los consumidores, la Profeco dijo que entablarán contacto en Estados Unidos con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), dado los convenios existentes entre ambas instituciones.

Expuso que, a diferencia de otros proveedores, Best Buy anunció con anticipación el cierre de sus sucursales en México, lo que muestra que no cerrarán "ni dejarán plantados a clientes, proveedores y acreedores", con la ventaja que Profeco tiene un acuerdo con su homóloga estadounidense.

En lo que va de 2020, la Profeco concilió 89% de las quejas con Best Buy, "siendo los principales motivos de las quejas las negativas a hacer efectiva la garantía, a realizar la entrega del producto y a realizar cambios o devoluciones".

"En el caso de Best Buy, este proveedor deberá respetar los plazos de entrega, las políticas de cambios o devoluciones, así como las garantías. En esta materia, la Ley Federal de Protección al Consumidor determina que la garantía no podrá ser inferior a 90 días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio", dijo la institución mexicana.

El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Para más información, Profeco puso a disposición el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; la página http://telefonodelconsumidor.gob.mx/ o el WhatsApp: 55 8078 0344, 55 8078 0485 y 55 8078 0488; el correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx y las redes sociales Twitter: @Profeco, @AtencionProfeco y Facebook/Profeco Oficial.