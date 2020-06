"Programa para jóvenes no puede ser única respuesta ante desempleo"

"El Programa Jóvenes Construyendo el futuro no puede ser la única respuesta para enfrentar al creciente desempleo en la juventud mexicana", así lo determinaron expertos de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno; sin embargo, reconocieron al programa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como una medida correcta, ya que ninguna administración había tomado en cuenta a los jóvenes en situación de desempleo.

En este sentido, Tere Lanzagorta, directora de YouthBuild México, Andrea Méndez, directora de Fundación Forge, Daniela Dorantes, directora de servicios a la Juventud (SERAJ), María Ayala y Rogelio Gómez de Atención Ciudadana Frente a la Pobreza, quienes se dieron cita en una conferencia en línea para presentar cuatro propuestas ante el problema que enfrenta el 70% de las personas que perdieron sus empleos formales (de acuerdo con datos del IMSS) durante la pandemia causada por el Covid-19.

Además, precisaron que la tasa de desempleo a nivel nacional se elevó a 34% en abril, incluyendo a quienes están en la desocupación y quienes están disponibles; sin embargo, esta situación es peor para los jóvenes, ya que es de 41%, en comparación con las personas no jóvenes (que van de 30 a 64 años de edad) que sólo abarca 28%.

Como primera medida, la Organización Civil indicó que apoya las propuestas de sus similares, así como las de los legisladores que proponen crear un ingreso vital, de emergencia y temporal para quienes perdieron sus ingresos en esta crisis. Millones de jóvenes podrían evitar los riesgos derivados de esta etapa de desempleo si reciben un apoyo temporal mientras pueden regresar a trabajar.

"Segundo, como sociedad civil también nos sumamos a las propuestas de académicos, organismos empresariales y organizaciones civiles que buscan otorgar un subsidio parcial a los salarios. Estamos de acuerdo siempre y cuando estos subsidios sirvan para evitar los despidos, se otorguen únicamente a empresas que tengan reducción drástica de ingresos por esta pandemia y que hagan un compromiso de mediano plazo de mejora de las condiciones laborales", comentaron.

Como tercer punto, los expertos mencionaron que es necesario enfocar de mejor manera el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que llegue a jóvenes con los mayores obstáculos y para que la formación que reciban en el trabajo sea relevante para conseguir un trabajo y lograr su inclusión al mercado económico.

En este sentido, precisaron que el programa no se ha detenido durante la pandemia: "los jóvenes se siguen inscribiendo"; sin embargo, consideraron que tampoco ha crecido y es aquí donde se tiene que mejorar.

Como último punto pidieron a las empresas y entidades empleadoras a no cerrar oportunidades laborales para los jóvenes, ya que se tiene que aprovechar la energía, el talento y potencial. Además, pidieron respetar sus derechos laborales, puesto que, antes de la pandemia se tenía registros de condiciones de precariedad laboral, como es el que no tengan seguro social, estén subcontratados, que no tenían salarios fijos o incluso, contratos.