Prohibir exportación de "chatarra" de acero generará multas: Concamin

LEÓN, Gto., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La decisión gubernamental de prohibir las exportaciones de maíz blanco, frijol, sardina, chatarra de acero y aluminio, como parte del acuerdo contra la inflación, puede generarle a las empresas incumplimiento de contratos y grandes multas, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

Por ello pidió a la autoridad "que se respeten" los contratos previamente pactados por las empresas y que no se les aplique la decisión de prohibir las exportaciones como se incluye en el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic).

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI) que organizó la Concamin, Abugaber aseguró que aunque no se sabe la cantidad de contratos que pueden verse afectados se sabe que "hoy en día se exportan más de 230 mil toneladas de maíz".

---No relajar control sanitario, piden

Explicó que en la segunda parte del también llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), esperan que se mantengan los controles sanitarios a las importaciones de alimentos, a pesar de que en dicho acuerdo se establece que sean 15 empresas a las que se les exente de esas revisiones, para que éstas se encarguen de mantener los controles sanitarios.

El líder de la Concamin expuso que estarán atentos a "que no se relaje" la revisión sanitaria en los alimentos que se importan.

Sobre la reunión de industriales dijo que es importante que la industria esté atenta a los avances en innovación y tecnología a fin de tener objetivos de mediano y largo plazo.

Agregó que se suma a la nueva política industrial, que presentó la Secretaría de Economía el pasado 20 de septiembre, la cual fortalece la vocación productiva regional nacional.