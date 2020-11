Propone Monreal que banca corresponsal aplique medidas antilavado

Con el fin de facilitar el sano flujo, intercambio y circulación de dólares en efectivo en beneficio de los receptores de remesas, se propone que la banca corresponsal que opera en México, aplique medidas antilavado.

De acuerdo con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Banco de México (Banxico) que presentó el senador Ricardo Monreal, se establecen estándares mínimos de seguridad.

En los argumentos para sustentar la iniciativa, el senador de Morena, expone que si se tuviera un sistema de banca corresponsal más eficiente y menos restrictivo, el proceso para disponer y administrar las divisas en efectivo no sería tan costoso y menos limitado.

Lo anterior, pondera, se traslada a los beneficiarios es decir, a las familias, a las micro y pequeñas empresas, a las víctimas del delito y al mismo erario, los cuales reciben menos pesos por cada dólar canjeado comparados con los que podrían recibir si se tuviera un mecanismo de banca corresponsal menos limitado.

Por ello, considera que para que el banco central pueda cumplir con la expectativa de los bancos corresponsales y de las autoridades que los supervisan, se plantea que en la compra de dólares en efectivo por parte de Banxico, se tendrán que aplicar los requerimientos en materia de identificación y conocimiento de los clientes o usuarios, para evaluar el riesgo de la operación.

También tendrán que hacer la verificación en listas nacionales e internacionales, es decir checar, si el cliente no se encuentra en los listados de personas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, personas bloqueadas o personas políticamente expuestas.

Deberán hacer un monitoreo de operaciones inusuales, que son las que elaboran las entidades financieras para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una operación inusual es la actividad, conducta o comportamiento que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento.

También deberán seguir políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos e implementar un modelo de evaluación de riesgos.

Se les pedirá generar reportes de información que soporten las operaciones de dólares en efectivo para su envío al Banco de México.

Para fortalecer la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, se contempla que todos los intermediarios financieros que lleven a cabo operaciones de compra venta de divisas en efectivo y que los cambien en los bancos, observen la normatividad antilavado vigente.

La propuesta pretende favorecer de igual manera, la recepción de dólares en efectivo en los comercios ubicados en zonas turísticas y en la zona fronteriza, a fin de generar mayores fuentes de empleo y ganancias para la población ubicada en estas áreas.



Incluye el mandato al Banco de México, a la SHCP, y a la secretaría de Relaciones Exteriores, para que suscriban instrumentos internacionales con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, y con las autoridades financieras para lograr repatriar las divisas de manera ordenada, económica, ágil y segura.