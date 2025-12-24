Puede el AIFA ampliar operaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Para incrementar el número de operaciones y servicios que hay en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es necesario que se tenga infraestructura predecible que conecte con dicha terminal, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado el organismo dijo que "con una conectividad más predecible, sí se abren mejores condiciones para acelerar una transición gradual y ordenada de más operaciones y servicios hacia el AIFA, fortaleciendo un sistema aeroportuario metropolitano más eficiente y con mayor margen de crecimiento".

Añadió que si bien el tren suburbano Buenavista-AIFA es un "paso decisivo" no sustituirá otros aspectos que se requieren considerar en el largo plazo y que son: "integración tarifaria, señalética, seguridad, conectividad multimodal (alimentadoras) y coordinación operativa para que el viaje sea realmente sin fricciones".

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, aseguró que hacer 45 minutos en ese recorrido y tener corridas cada 15 minutos, hará al medio de transporte competitivo, ya que se requieren frecuencias claras.

