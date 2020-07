¿Qué alternativas tiene el ahorrador mexicano para crear y mantener una reserva de valor en criptomonedas?

Visto que ya antes de que se desatase la actual pandemia el crecimiento previsto para México iba a ser muy magro -entre el 0,8 y el 1,8 por ciento-, que según Alejandro Díaz de León -gobernador del Banco México- ya era un crecimiento del todo insuficiente para lo que el país necesitaba y que la previsiones a mediados de junio ya no son de crecimiento pobre sino de recesión -el PIB va a caer hasta un 10,5 por ciento según los analistas de Barclays o JP Morgan- probablemente muchos mexicanos están buscando la forma de mantener sus ahorros a salvo del temporal y de hipotéticos corralitos como los que asolan el sur del continente de cuando en cuando.

Crear nuestra propia reserva de valor

Ya que incluso el dólar puede experimentar bruscas y fuertes caídas, la alternativa de las criptomonedas como ladrillos mediante los cuales construir una cartera de activos propia es una buena opción por varias razones: son escasas -incluso las monedas fíat más fuertes del mundo se cuentan por billones, o trillones anglosajones, de unidades de sí mismas- funcionan como dinero en efectivo -cada vez es más normal encontrar todo tipo de negocios que las aceptan como dinero- y además tienen un componente especulativo muy alto, por lo que actuarán como inversión y hucha a la vez. Es decir, tienen el potencial del oro para actuar como valor de reserva y la liquidez de monedas como el dólar a la hora de realizar pagos.

Ni siquiera necesitamos minarlas para obtenerlas -el minado puede ser una actividad muy costosa en ocasiones- ya que empresas de probada competencia en el sector financiero, como Skrill, Coinbase o Kraken ya se encargan de facilitarnos el trabajo. Vamos a conocerlas un poco mejor:

A pesar de que Skrill ha ganado su buena fama con el envío de remesas y el pago seguro en línea, desde el 2018 ofrecen su propio servicio de compra, venta y custodia de nuestras criptomonedas, una opción más si somos clientes de esta empresa británica con la cual podremos centralizar parte de nuestra actividad en una sola plataforma, que además es una de las más solventes del mercado y que a la vez cuenta con los estándares de seguridad más elevados.

Si no somos clientes de Skrill darse de alta es muy sencillo, y el proceso de verificación no requiere más que un documento que acredite nuestra identidad y una factura de servicios que no tenga más de tres meses de antigüedad, y en poco tiempo ya estaremos aprovechando todas las oportunidades que ofrecen las criptomonedas con las mayores garantías del mercado. Además, el hecho de completar el proceso de verificación nos permitirá operar con cantidades de capital mayores al haber demostrado nuestra identidad.

Por último debemos destacar la gran cantidad de monedas fiduciarias -cuarenta- que Skrill admite a la hora de realizar nuestros pagos. Lo cual es de agradecer entre tanta plataforma que se centra en las monedas hegemónicas, a saber; dólar, euro, libra o yen.

Coinbase -que cuenta con la confianza de muchísimos usuarios- y que es una de las exchanges más grandes y confiables del mercado en su sector. Su plataforma soporta las siguientes criptomonedas; bitcoin, ethereum, litecoin, ethereum classic, bitcoin cash y Ox, BAT, Zcash, EOS, Tezos, DAI u Orchid, aunque según la propia compañía se irán añadiendo más criptomonedas con el tiempo.

La última compañía de la que vamos a hablar hoy, Kraken, admite una gran variedad de criptomonedas, entre las cuales por supuesto se encuentra bitcoin -de la cual su CEO, Jesse Powell, es un reconocido entusiasta- y ethereum. Al igual que Skrill y Coinbase, Kraken también cuenta con distintos niveles de verificación que deberemos cumplimentar dependiendo del volumen de capital que deseemos ingresar o retirar de nuestra cuenta.

Solo nos queda recomendarles que si finalmente se deciden a comenzar su propia cartera de criptomonedas acudan sólo a las mejores y más seguras plataformas, y consulten las opiniones de los usuarios que ya las utilicen, ya que su experiencia puede ahorrarnos tiempo y dinero.