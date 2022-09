¿Qué créditos se encarecen más rápido con alza de tasa de Banxico?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Este jueves el consenso del mercado espera que el Banco de México (Banxico) eleve su tasa de referencia en 75 puntos base, lo que la colocaría en 9.25%, ante la elevada inflación que se mantiene en México.

La medida tiene un impacto sobre el costo del dinero, lo cual vuelve más caro el crédito y provoca que en algunos productos se paguen mayores tasas de interés.

Así, los créditos nuevos, las tarjetas de crédito o el financiamiento para empresas son los que más resienten la medida; sin embargo, esto no ocurre de forma inmediata.

"En algunos casos hay un rezago inclusive de hasta seis meses, ya que la política monetaria tiene un impacto que va variando de tiempo en tiempo y que tampoco es definido", dijo la analista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

La especialista añadió que donde sí se ve de manera inmediata el reflejo de la tasa de referencia del banco central es en el crédito a empresas, donde también influyen el historial de crédito y su relación con el banco para definir el alza en los intereses que pagan.

En tanto, los créditos que ya fueron contratados con anterioridad y que están a tasa fija no tienen impacto por la medida del Banco de México.

"Los créditos (nuevos) para comprar una casa o un terreno son los que se tardan en reflejar un poco más el impacto, y esto tiene que ver con el monto del crédito. Donde se empieza a reflejar de forma inmediata es en los créditos a tasa variable, en donde la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) sube de forma inmediata y las empresas inmediatamente empiezan a pagar más por su crédito", explicó Siller.

---Inflación en México seguirá alta

"El Banco de México seguramente va a seguir subiendo su tasa de forma agresiva porque la inflación nada más no cede, y es muy probable que todavía no haya tocado un pico en México. Estimamos que se alcanzará en diciembre el punto más alto, con una inflación interanual de 9.2%", dijo.

Así, se espera que la tasa del Banco de México concluya 2022 en 10.5%.