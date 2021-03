¿Qué dicen los banqueros ante los fraudes contra sus clientes?

Al cierre de 2020 se registraron 3 millones 443 mil 735 reclamaciones por posibles fraudes contra clientes de los bancos, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con el organismo, siete de cada diez reclamaciones que se hacen contra las instituciones financieras obedecen a posible fraude, con lo que, en 2020 los clientes reclamaron a los bancos por estas prácticas 14 mil 633 millones de pesos, de los cuales, los bancos abonaron a los afectados poco más de 5 mil millones de pesos.

Los datos de la Condusef engloban fraudes realizados en operaciones como apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente y/o socio, cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en terminal punto de venta, cargos no reconocidos en la cuenta, consumos no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos, entre otros. Debido a la pandemia, los datos del año pasado no son comparables con cifras previas.

Esta semana ha tomado relevancia el caso de un adulto mayor jubilado, cliente de Banco Azteca, que se suicidó después de haber perdido un millón 10 mil pesos, ante un supuesto fraude cometido por una empleada de la institución financiera.

Los datos de la Condusef muestran que Banco Azteca se ubicó en el séptimo lugar de las instituciones financieras con mayores reclamaciones por posible fraude, con un total de 195 mil 921 quejas, por un monto superior a los 549 millones de pesos.

El banco aseguró a EL UNIVERSAL que pagará el monto perdido a los beneficiarios del pensionado además de que contribuyó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en las investigaciones del caso, las cuales llevaron a la detención de una empleada del banco, en el municipio de Huehuetoca.

--Banqueros aseguran que reforzaron medidas de seguridad ante fraudes

Ante el crecimiento de diversas modalidades de fraude contra usuarios de los bancos, principalmente en operaciones digitales, ante un mayor uso de estos medios financieros por la contingencia sanitaria, los banqueros insisten en que han reforzado sus protocolos de operación; sin embargo, es una realidad que implica un aumento de inversiones y mejorar la comunicación con los usuarios.

"Creo que ahí nunca se podrá cantar victoria. Ya vimos este ejemplo en la península de Yucatán, con algunos europeos clonando tarjetas; es decir, este tema va hacia adelante, en la medida en que vayamos cada vez conviviendo más en un mundo digital, se vuelve imperativo estar permanentemente incrementando los niveles de ciberseguridad hacia las instituciones. Y hacia el usuario, comunicar más", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker.

El expresidente del organismo y presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, explicó que se han aumentado las inversiones para reforzar la seguridad de las instituciones para prevenir fraudes, los cuales son pequeños comparados con el universo de operaciones que realizan los bancos en México; sin embargo, esto no importa a un cliente cuando pierde su dinero.

"Cuando a usted le quitan el dinero de su cuenta, le importan poco las estadísticas. Y ahí es donde estamos peleando. Invertimos más de 30 mil millones de pesos al año en tecnología, en la banca, en México. Y una parte importante va a dar a la ciberseguridad, que es proteger a nuestros clientes, nuestro negocio, nuestras bases de datos, la transaccionalidad. En eso estamos", dijo.