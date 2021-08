¿Qué empresas venden más caras las gasolinas en el país?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer esta mañana a las empresas que comercializaron las gasolinas en sus precios más elevados alrededor del país.

En la más reciente edición del "Quién es Quién", el titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield Padilla, exhibió que una estación de Mobil, ubicada en Río Grande, Zacatecas, fue quien comercializó más caro el litro de gasolina regular, con un precio de 22.23 pesos, lo que representó una ganancia de 3.83 pesos.

Por el contrario, la estación de servicio que ofreció el energético a menor precio nacional fue Oktan Service Station, en Mérida, Yucatán, a 19.49 pesos el litro, con una ganancia de 0.25 centavos.

La gasolina regular se ubicó en un precio promedio nacional de 20 pesos con 57 centavos. Además, en la semana del 7 al 13 de agosto tuvo un estímulo fiscal del 54.27 por ciento.

En el caso de la gasolina premium, una estación de servicio de Mobil, ubicada en Charcas, San Luis Potosí, fue la que la vendió más cara, a 23.49 pesos por litro, con una ganancia total de 3 pesos con 14 centavos.

La empresa que ofertó a menor precio esta gasolina fue una estación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a sólo 21 pesos con 44 centavos, lo que le representó una ganancia de 0.16 pesos.

Sheffield Padilla recalcó que el precio promedio de comercialización de la gasolina premium se ubicó en 22 pesos con 39 centavos.

Finalmente, para el diésel, la estación de servicio de BP ubicada en Cotaxtla, Veracruz, fue la que comercializó más caro, con un precio de 22 pesos con 95 centavos, con una ganancia de 2 pesos con 85 centavos.

En el caso contrario, una estación de Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas, fue la que vendió el diésel más barato con un precio de 20 pesos con 54 centavos, es decir, una ganancia de 16 centavos, ya que el precio promedio para este insumo se ubicó en los 21 pesos con 73 centavos.

El titular de la Profeco expuso que por medio de la aplicación móvil de "Litro X Litro" se recibió un total de 258 quejas, las cuales se atendieron por medio de 244 visitas o verificaciones.

"Tres no se dejaron verificar, fue Servicio el Retablo en Querétaro, Querétaro, en Avenida Universidad; Servicio Vázquez de Hueyotlipan, Tlaxcala, en la Carretera México-Veracruz y Gerardo Palomino Macías, en San Francisco de los Romo, en San Pancho Aguascalientes, en el Boulevard la Guayana-Loreto, estas empresas al no dejarse verificar claramente, tienen algo que esconder y lo más probable es que no estén dando litro de a litro completos", declaró.